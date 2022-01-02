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≡ Куда будут пускать только с "зеленым" статусом с 5 января: МВК разъяснила правила
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43192
Куда будут пускать только с "зеленым" статусом с 5 января: МВК разъяснила правила
Отправлено: 02.01.22 - 15:41
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В МВК отметили, что система здравоохранения ряда стран испытывает перегрузку, связанную с быстрым распространением варианта "Омикрон". Принимаемые меры направлены на сохранение стабильности эпидситуации.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7516
Re: Куда будут пускать только с "зеленым" статусом с 5...
Отправлено: 02.01.22 - 15:41
#1
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Добринцов может примет?
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