Re: Застройщики закладывают коррупционные расходы в стоимость...

Отправлено: - 14:42

Во всех случаях рассуждения отвлеченные. О ком-то, чем-то, не о себе. Не о человеке конкретно. Не о конкретном человеке, при котором и расцвела коррупция. Нужен сдвиг парадигмы. Вопрос не одного поколения. Воспитание поколения с нулевой терпимостью к коррупции. Исключению этого слова вообще из обсуждения. Тогда не только риски отпадут, сама нужда в подобных министерствах и надзорных органах. Если каждый в отдельности скажет решительное нет! Коррупции во всех ее проявлениях.