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≡ Застройщики закладывают коррупционные расходы в стоимость жилья - эксперты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43192
Застройщики закладывают коррупционные расходы в стоимость жилья - эксперты
Отправлено: 01.01.22 - 14:42
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Новые здания в Казахстане зачастую вводятся в эксплуатацию с недоделками. Беда здесь не столько в контроле, сколько в коррупции. По традиции власти предлагают решить проблему усилением контроля - создать еще одно ведомство
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
123
Re: Застройщики закладывают коррупционные расходы в стоимость...
Отправлено: 01.01.22 - 14:42
#1
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Во всех случаях рассуждения отвлеченные. О ком-то, чем-то, не о себе. Не о человеке конкретно. Не о конкретном человеке, при котором и расцвела коррупция. Нужен сдвиг парадигмы. Вопрос не одного поколения. Воспитание поколения с нулевой терпимостью к коррупции. Исключению этого слова вообще из обсуждения. Тогда не только риски отпадут, сама нужда в подобных министерствах и надзорных органах. Если каждый в отдельности скажет решительное нет! Коррупции во всех ее проявлениях.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7516
Re: Застройщики закладывают коррупционные расходы в стоимость...
Отправлено: 01.01.22 - 16:46
#2
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Ну это же как вроде нормально.
А где строительство не такое?
Чтобы построить, надо дать.
Это включено и в смету бизнеса..
По другому, не построишь..
Профайл
7
§ 71422
(Пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
30
Застройщики закладывают коррупционные расходы в стоимость жилья - эксперты
Отправлено: 01.01.22 - 19:39
#3
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Возложить ответственность за качество объекта на Застройщика ,а именно на руководителя вплоть до лишения лицензии. Недоволен владелец квартиры пусть обратиться в Гаск а там пусть разбираются в причинах. А то жилье сдаётся с такими недоделками особенно по ипотеке. Еще и владельцам на их жалобы отвечают что за такие деньги что они хотят.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4982
Re: Застройщики закладывают коррупционные расходы в стоимость...
Отправлено: 02.01.22 - 15:25
#4
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Ищут очередного козла отпущения за чужие деньги, очередную няньку или мальчика для битья
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