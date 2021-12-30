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С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать биометрические данные
С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать биометрические данные
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43192
С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать биометрические данные
Отправлено: 30.12.21 - 10:05
В пресс-службе посольства Казахстана в РФ сообщили, что отныне въезжающие в Россию на срок более 90 дней казахстанцы обязаны сделать дактилоскопическую регистрацию, то есть сдать отпечатки пальцев.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15013
Re: С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать...
Отправлено: 30.12.21 - 10:05
заголовок
///С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев//
статья
///въезжающие в Россию на срок более 90 дней казахстанцы//
///С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев//
статья
///въезжающие в Россию на срок более 90 дней казахстанцы//
Re: С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать...
Отправлено: 30.12.21 - 10:37
Да введите уже при въезде в Россию нормальные требования
Типо измерение черепа
Проверка цвета глаз чтобы обязательно были голубые арийские
Проверка родственников на наличие у них еврейских корней или родни проживающих в странах НАТО
А то как то не серьёзно ещё))
Типо измерение черепа
Проверка цвета глаз чтобы обязательно были голубые арийские
Проверка родственников на наличие у них еврейских корней или родни проживающих в странах НАТО
А то как то не серьёзно ещё))
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2541
Re: С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать...
Отправлено: 30.12.21 - 11:44
Всё правильно сделали, преступлении и происшествии приезжие меньше будут совершать, профилактика понимаете ли. Идёт борьба с иноагентами. Фейки запретили в СМИ, критиковать чинуш нельзя, поэтому некоторые наших критикуют.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 800
Re: С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать...
Отправлено: 30.12.21 - 16:53
Цитата:
Зачем? Россия демократическое государство.
И требовать "чистоту расы" могут только реальные или интернетные фашисты.
abaika95:
введите уже при въезде в Россию нормальные требования Типо измерение черепа Проверка цвета глаз чтобы обязательно были голубые арийские
введите уже при въезде в Россию нормальные требования Типо измерение черепа Проверка цвета глаз чтобы обязательно были голубые арийские
Зачем? Россия демократическое государство.
И требовать "чистоту расы" могут только реальные или интернетные фашисты.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10775
С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать биометрические данные
Отправлено: 30.12.21 - 17:19
Цитата:
serg kost: Зачем? Россия демократическое государство. И требовать "чистоту расы" могут только реальные или интернетные фашистыРоссия это удивительная страна. Русских пропускает на границе если у вас есть родственники в России, дедушка/бабушка или на лечение например Поэтому большенство русских в Казахстане щас бегают и ищат разные варианты если нужно срочно приехать в РФ! А за то другие жители азиатских стран имеют на руках два паспорта и легко пересекают границу.
С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать биометрические данные
Отправлено: 30.12.21 - 17:34
Фактически - это все мероприятия для получения разрешения на временное проживание. Сдав весь перечень, можно заплатить пошлину 1600 рублей, заполнить заявление и получить РВП - штамп в паспорт. И не париться 3 года, лишь отчитываясь ежегодно о доходах. Тем более что сейчас квоты на РВП для Казахстана отменили.
С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать биометрические данные
Отправлено: 30.12.21 - 17:42
Цитата:
Да да тогда и Казахстан вполне себе демократическая страна)
serg kost:
Зачем? Россия демократическое государство.
Зачем? Россия демократическое государство.
Да да тогда и Казахстан вполне себе демократическая страна)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 703
Re: С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать...
Отправлено: 30.12.21 - 18:13
Нам тоже стоит повторить и ввести такое же: отпечатки, тест на наркозависимость. ВИЧ тоже надо проверять, большие цифры там по зараженности. Безопасность все-таки
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4360
Re: С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать...
Отправлено: 02.01.22 - 15:02
Один мой знакомый сильно обиделся, когда он поехал в Россию помочь по хозяйству матери. Он это делает ежегодно, но в этот раз его заставили застраховать его автомобиль. И попросили сняться на в/камеру, походмть, произнести несколько фраз в местном РОВД.
С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать биометрические данные
Отправлено: 02.01.22 - 15:41
Цитата:
Наверняка при получении ВНЖ в Казахстане все эти анализы проходят.
arman_kst:
Нам тоже стоит повторить и ввести такое же: отпечатки, тест на наркозависимость. ВИЧ тоже надо проверять, большие цифры там по зараженности.
Нам тоже стоит повторить и ввести такое же: отпечатки, тест на наркозависимость. ВИЧ тоже надо проверять, большие цифры там по зараженности.
Наверняка при получении ВНЖ в Казахстане все эти анализы проходят.
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