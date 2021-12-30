Отправлено: - 17:19

serg kost: Зачем? Россия демократическое государство. И требовать "чистоту расы" могут только реальные или интернетные фашисты

Цитата:Россия это удивительная страна. Русских пропускает на границе если у вас есть родственники в России, дедушка/бабушка или на лечение например Поэтому большенство русских в Казахстане щас бегают и ищат разные варианты если нужно срочно приехать в РФ! А за то другие жители азиатских стран имеют на руках два паспорта и легко пересекают границу.