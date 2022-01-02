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≡ Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43192
Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 10:44
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На первый день Нового года люди возлагают большие надежды. Откладывают на этот день перемены в жизни. Кто-то с Нового года обещает бросить курить, кто-то - пить спиртное, кто-то мечтает разобраться в отношениях, сменить работу, да мало ли обещаний давал каждый сам себе, привязывая их к какой-либо дате.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8037
Re: Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 10:44
#1
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Очередной пост из серии "все вокруг дураки, а Алехандро с Чеховым - умные"?
Цитата:
В ожидании праздника пропускаешь жизнь

Ожидание праздника - это тоже жизнь, как бы автор не хотел... с приятными хлопотами, с предпраздничной суетой, радостными лицами коллег, друзей, горящими глазами детей, множеством пожеланий и загадыванием мечт, которые обязательно сбудутся...потому что Новый год - это праздник НАДЕЖДЫ на лучшее и ВЕРЫ в светлое будущее)
А кому и мечтать не о чем, остается только пессимистично лежать и по-старчески брюзжать, выискивая архетипы.

Цитата:
"Не трогай! Это на Новый год!"

Откладывание на новый год- это всего лишь повод аккумулировать больше праздничных моментов и подчеркнуть торжественность праздника.
И в желании начать новую жизнь с нового года тоже нет ничего плохого... Кому-то не хватает именно такого повода, такого рубежа и толчка.

Цитата:
В Казахстане празднование Нового Года – это весна, Наурыз, день весеннего равноденствия, когда сама природа подталкивает

Вообще-то Наурыз в Казахстане - праздник весны и обновления.
Правда у нас на севере весной порой и не пахнет...

Но раз автор сказал, что это новый год, значит будем по Чехову...
Цитата:
Чехов писал: «По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать…»
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8037
Re: Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 11:23
#2
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Цитата:
празднования Нового года - это та самая древняя инициация, которую мы достаем из пыльных чуланов столетий

проще надо быть, Алехандро... проще это называется ТРАДИЦИЯМИ... а не нах....верченными формулировками. Такими же традициями как жертвоприношение на Наурыз, как бешеный фейерверк, отпугивающий злых духов у китайцев, как 108 ударов колокола у японцев, как еврейская трапеза с молитвами накануне рош ха-шана... в сентябре
Не пойму, что в этом плохого?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1136
Re: Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 12:55
#3
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А разве сам праздник не часть жизни?!Пусть она, эта жизнь, у каждого своя, у кого-то более насыщена событиями, у кого-то менее. Для кого-то покупка в кредит стиралки - самое главное событие в прошедшем году, для кого-то ежевечернее пиво - обыденность. Кто-то радуется простым вещам, а для кого-то жизнь тускла и однообразна.И эти самые праздники являются некими вехами, которые разделяют размеренное течение этой жизни.

ПыСы.И я не понял, что именно хотел сказать автор этой статьёй! Графоманский зуд?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14702
Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 14:40
#4
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Цитата:
yudjin:
Вообще-то Наурыз в Казахстане - праздник весны и обновления. Правда у нас на севере весной порой и не пахнет...

Наурыз как новый год оправдан астрономически - день весеннего равноденствия, после которого день начинает увеличиваться, ну и плюсом - весна и пробуждение природы. 1 января же ничем не обоснован - разве что близостью дня зимнего солнцестояния, но это только близость, а не сам этот день.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4982
Re: Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 15:17
#5
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Чехов писал: «По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать…»
Не мог такое сказать уважаемый многими классик, мне кажется автор просто несёт пургу, ни под одним словом не соглашусь...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7516
Re: Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 15:39
#6
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Я и вчера и сегодня просыпаюсь, а уже почти вечер..
Правильно журналист подметил..
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8037
Re: Александр ОЛЕЙНИК: В ожидании праздника пропускаешь жизнь
Отправлено: 02.01.22 - 15:49
#7
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Цитата:
Victor Yang:

А кто сказал, что новый год должен быть привязан именно астрономически? Для календаря - это 1 января, для школьника - 1 сентября, для агрария скорее 1 марта.
И празднуют его именно в самое тёмное время года тем и скрашивая серые будни суровой зимы.
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