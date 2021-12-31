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≡ Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43189
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 18:57
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Салаты уже нарезаны, бутерброды собраны, а шампанское остывает в холодильнике? Самое время вспомнить 2021-й год, почти уже завершившийся, и помечтать, что ждет нам в следующем году.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23728
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 23:17
#75
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Цитата:
111:
Не густо..

Спят, наверное... :lol: :oops:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1134
Re: Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с...
Отправлено: 02.01.22 - 00:19
#76
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Цитата:
Добринцофф:
же не

Вчера ночью ходили в гости к Марику, прокатились пару раз на горке в их дворе.
---
Так к внучку или на горку ходили? А что, самим сделать что не позволяет?
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1134
Re: Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с...
Отправлено: 02.01.22 - 00:28
#77
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А в Самаре тепло, на Новый Год снег валил вовсю. Завтра к родителям в деревню поеду, а там банька, парилка, потом ныряние в снег. Потом у брата ДР, 49 лет.Он, кстати, нашу кустанайскую художественную школу заканчивал, член Союза Художников России.А уже 5-го надо на работу, что-то там в Тольятти делать, какой-то срочный заказ.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8398
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 02.01.22 - 01:58
#78
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Вчера ночью ходили в гости к Марику, прокатились пару раз на горке в их дворе. --- Так к внучку или на горку ходили? А что, самим сделать что не позволяет?

В центре гуляли,зашли в двор к Марику.
Дома горку я делал 2 года подряд, хорошую ,большую-это всё фигня,дома её хоть золотую сделай эффект не тот,для горки нужна компания,куча ребетни,тогда это весело и классно,а так я и батут большой надувной покупал во дворе ставил,всё равно не то,надо что бы на этом батуте прыгали человек 10 тогда это весело.
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