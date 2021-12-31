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Уже не ваш земляк:

Вчера ночью ходили в гости к Марику, прокатились пару раз на горке в их дворе. --- Так к внучку или на горку ходили? А что, самим сделать что не позволяет?

Цитата:В центре гуляли,зашли в двор к Марику.Дома горку я делал 2 года подряд, хорошую ,большую-это всё фигня,дома её хоть золотую сделай эффект не тот,для горки нужна компания,куча ребетни,тогда это весело и классно,а так я и батут большой надувной покупал во дворе ставил,всё равно не то,надо что бы на этом батуте прыгали человек 10 тогда это весело.