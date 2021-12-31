Re: Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с...

Отправлено: - 00:28

А в Самаре тепло, на Новый Год снег валил вовсю. Завтра к родителям в деревню поеду, а там банька, парилка, потом ныряние в снег. Потом у брата ДР, 49 лет.Он, кстати, нашу кустанайскую художественную школу заканчивал, член Союза Художников России.А уже 5-го надо на работу, что-то там в Тольятти делать, какой-то срочный заказ.