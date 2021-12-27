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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.12.21 - 18:11
#6556
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Цитата:
drakon:
Марик, у меня уже 6-й год,

Блин..
Смог бросить..
Надо как то тоже пробовать..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23728
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.01.22 - 23:21
#6557
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Цитата:
111:
Блин.. Смог бросить..

Марик, у меня никогда небыло - зависимости.
Вот вчера не хотел и не - пил... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23728
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.01.22 - 00:23
#6558
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Оооо, Доктор Бакчан - появился... :lol: ;-)
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