Прогноз на 5 дней
переменная облачность-14°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
 
 
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43189
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 18:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Салаты уже нарезаны, бутерброды собраны, а шампанское остывает в холодильнике? Самое время вспомнить 2021-й год, почти уже завершившийся, и помечтать, что ждет нам в следующем году.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23727
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 23:17
#75
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Не густо..

Спят, наверное... :lol: :oops:
Профайл
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS