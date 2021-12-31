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≡ Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43189
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 18:57
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Салаты уже нарезаны, бутерброды собраны, а шампанское остывает в холодильнике? Самое время вспомнить 2021-й год, почти уже завершившийся, и помечтать, что ждет нам в следующем году.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8034
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 17:16
#60
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Цитата:
111:
Снег очищаю со стоянки сам

А ночные снаряды уже убрал?
Мы по традиции уже сделали это, что бы до весны не валялись.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7512
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 17:20
#61
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Цитата:
yudjin:
еще раз, не все зависит от денег.

Основное у нас, как камеры, их 5 штук, и не плохие, шлагбаумы, стоянки, разметка, вывоз почти десяти грузовиков мусора со двора, все таки решают деньги..
Ну а деревья посадить, горки, елки, это чьи то хотелки, в данном случае тех, у кого маленькие детки.
Тут ничего такого не вижу..
Весной посажу саженцы в этом дворе, нормально.
Если соседей позвать, места не хватит, посажу сам..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7512
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 17:23
#62
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Цитата:
yudjin:
А ночные снаряды уже убрал? Мы по традиции уже сделали это, что бы до весны не валялись.

Это по мере выхода на улицу, сам делает кто хочет, плюс дворник.
Я еще не выходил пока на улицу, конечно уберем, ну у нас двор не особо палил.
Но наверно где то бутылки и все такое да, валяется.
Но там дворник успевает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7512
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 17:34
#63
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Тут или снег собирали или еще что то, но дети вон в центре соорудили самопальную горку и катаются..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7512
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 18:25
#64
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Центральная горка..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7512
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 18:47
#65
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Ну..
Продолжим..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23727
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 18:55
#66
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Цитата:
111:
Продолжим..

А чир? Амирка не весь Мартини, выпил?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7512
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 19:29
#67
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Цитата:
drakon:
Амирка не весь Мартини, выпил

Вчера стакан пригубил, до конца, потом еще хотел, но уже налили типа детское шампанское, там сок в нем..
Один раз водку стакан опрокинул в себя, вот это что то было..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7512
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 19:43
#68
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В Москве Красную площадь закрыли..
У нас то пока с этим проблем нет..
Интересно, как там с автобусами..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7512
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 20:10
#69
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Ну и какой же Новый Год без русской комедии...

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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11848
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 22:06
#70
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Цитата:
111: В Москве Красную площадь закрыли.. У нас то пока с этим проблем нет.. Интересно, как там с автобусами..

Специально для конёв педальных.
Вход на Красную площадь был ограничен вечером 31 декабря и до 7 утра 1 января.
Наверное понятно, что желающих там бы набилась полная площадь диких приезжих без всякой меры.

Можно было на каток на Красной площади Гумовский.
А он занимает почти как футбольное поле в этом году, можно было попасть по заранее купленным билетам.
И хоть до 2 ночи кататься на коньках по Красной площади.

Или до 20 часов 31дек. Можно было вполне свободно сидеть в Зарядье под куполом с видом на Кремль и пить кофе из автомата.
Цитата:
111: Интересно, как там с автобусами..


Метро до 3 ночи работало. Общественный транспорт по магистральным маршрутам больше, всю ночь до утра с интервалами от 10 до 30 минут на разных маршрутах.

Но автобусов становится всё меньше.
Нет, это не бацила акиматская их пожирает.

В эту ночь на улицы Москвы вышел тысячный электробус.
Как троллейбус, только на батарейках. :-)



Поездки на электробусах в основном у меня получаются бесплатные в конце 21 года. Так как после Метро, МЦД или МЦК 90 минут можно пересаживаться теперь бесплатно на наземный траспорт без ограничений и ехать куда угодно. Карта валидируется на любом поручне в электробусе. но списание 0 рублей. :-P

Иногда приходится сожалеть, что Питер отстаёт немного от Москвы в её стремительном изменении общественного транспорта.

Но встречать НГ в Питере по прежнему намного лучше Москвы.
Это совсем другая Питерская атмосфера.
За три часа переходя из одной локации в другую можно прямо на улицах стать участником удивительных уличных перфомансов и концертов, качество которых с каждым годом становится всё лучше.
Питер это другая атмосфера, другие люди, это ДДТ, Сплин, БГ, Сурганова, Наутилус, Алиса на улицах города и множество огромное и просто необъятное. которое невозможно обойти, других интереснейших и новых вещей. Такого в Москве нет.

[Исправлено: Серый волк, 01.01.2022 - 19:33]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11848
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 22:29
#71
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Всем кстати спасибо за фото из Кустаная! :lol:
И Марику тоже! :-)

Пока штатные фотографы из бумаги для заворачивания рыбов спят, вы единственные делаете это окно в мир! :-)

Только 111 учись снимать. Понимать как взять кадр.
Достаточно потратить час, прочитав или посмотрев пособие для начинающих фотографов и посмотрев хорошие снимки. Это не сложно. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7512
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 22:52
#72
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Цитата:
Серый волк:
Вход на Красную площадь был ограничен вечером 31 декабря и до 7 утра 1 января.

Ну на Новый Год же..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7512
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 23:01
#73
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Хм..
У меня и еще у нескольких форумчан Новый Год...
Три земляка и Дартаньян как говорится .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7512
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 23:03
#74
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Не густо..
Из пишущих тут в настоящее время..
Так, попрятались..
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