Отправлено: - 22:06

111: В Москве Красную площадь закрыли.. У нас то пока с этим проблем нет.. Интересно, как там с автобусами..

111: Интересно, как там с автобусами..

[Исправлено: Серый волк, 01.01.2022 - 19:33]

Цитата:Специально для конёв педальных.Вход на Красную площадь был ограничен вечером 31 декабря и до 7 утра 1 января.Наверное понятно, что желающих там бы набилась полная площадь диких приезжих без всякой меры.Можно было на каток на Красной площади Гумовский.А он занимает почти как футбольное поле в этом году, можно было попасть по заранее купленным билетам.И хоть до 2 ночи кататься на коньках по Красной площади.Или до 20 часов 31дек. Можно было вполне свободно сидеть в Зарядье под куполом с видом на Кремль и пить кофе из автомата.Цитата:Метро до 3 ночи работало. Общественный транспорт по магистральным маршрутам больше, всю ночь до утра с интервалами от 10 до 30 минут на разных маршрутах.Но автобусов становится всё меньше.Нет, это не бацила акиматская их пожирает.В эту ночь на улицы Москвы вышел тысячный электробус.Как троллейбус, только на батарейках.Поездки на электробусах в основном у меня получаются бесплатные в конце 21 года. Так как после Метро, МЦД или МЦК 90 минут можно пересаживаться теперь бесплатно на наземный траспорт без ограничений и ехать куда угодно. Карта валидируется на любом поручне в электробусе. но списание 0 рублей.Иногда приходится сожалеть, что Питер отстаёт немного от Москвы в её стремительном изменении общественного транспорта.Но встречать НГ в Питере по прежнему намного лучше Москвы.Это совсем другая Питерская атмосфера.За три часа переходя из одной локации в другую можно прямо на улицах стать участником удивительных уличных перфомансов и концертов, качество которых с каждым годом становится всё лучше.Питер это другая атмосфера, другие люди, это ДДТ, Сплин, БГ, Сурганова, Наутилус, Алиса на улицах города и множество огромное и просто необъятное. которое невозможно обойти, других интереснейших и новых вещей. Такого в Москве нет.