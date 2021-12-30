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≡ Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43189
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
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"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4980
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 16:06
#45
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Сегодня пристыдил старушку за её дорогую шубу, сколько животных убили ради этой одежды...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14633
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 21:47
#46
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Цитата:
сайлау курманов:
Сегодня пристыдил старушку за её дорогую шубу, сколько животных убили ради этой одежды...

Возможно их специально выращивали для шубы той тети. Как и елочки в питомниках. Так что все ок 8-)
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S
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
12
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 01.01.22 - 20:27
#47
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Есть такое классическое правило:
- Критикуешь - предлагай!
Что предлагает этот соскучившийся по "славе" "сенатор"?
В связи с отсутствием большого числа вариантов, осмелюсь предположить, что он мог бы предложить:
1. Запретить в Казахстане встречать Новый год. Со всеми его атрибутами. Типа - "не наш это праздник!"
2. Заменить настоящие деревца химическими.
Что из этих двух ваиантов более варварское?
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11846
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 01.01.22 - 21:14
#48
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Цитата:
Skeptic:
1. Запретить в Казахстане встречать Новый год. Со всеми его атрибутами. Типа - "не наш это праздник!"

Вчклюшка будет от счастья качаться на люстре!
Ваше предложение негуманно по отношению националистическим маргиналам.
Они могут травмировать себя от счастья, и ещё придется их лечить за государственный счёт.
:lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11846
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 01.01.22 - 21:29
#49
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Цитата:
сайлау курманов: Сегодня пристыдил старушку за её дорогую шубу, сколько животных убили ради этой одежды...

Возможно эта старушка 30 лет независимости копила на шубу.

И это единственное для неё дорогое.
И она мечтала о шубе когда была студенткой и зубрила горы учебников в самой образованной и счастливой для неё стране мира, но не могла себе этого позволить будучи студенткой.

Мечтала о шубе когда начала работать на советском предприятии, но родила детей и поднимая их на ноги не могла позволить себе шубу.

Мечтала, когда после развала предприятий в городе с трудом добывала на пропитание.

Лучше бы вы гражданин Курманов, попробовали вместо старушек пристыдить приехавших из колхозов жириц продажной любви, стоящих на улицах в чулках и шубах.

Или закутанных в шубы самок приехавших из аулов чиновников и полицаев с кокардами. :lol:
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