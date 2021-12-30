Отправлено: - 21:14

Skeptic:

1. Запретить в Казахстане встречать Новый год. Со всеми его атрибутами. Типа - "не наш это праздник!"

Цитата:Вчклюшка будет от счастья качаться на люстре!Ваше предложение негуманно по отношению националистическим маргиналам.Они могут травмировать себя от счастья, и ещё придется их лечить за государственный счёт.