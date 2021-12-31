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≡ Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43189
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 18:57
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Салаты уже нарезаны, бутерброды собраны, а шампанское остывает в холодильнике? Самое время вспомнить 2021-й год, почти уже завершившийся, и помечтать, что ждет нам в следующем году.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8034
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 17:16
#60
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Цитата:
111:
Снег очищаю со стоянки сам

А ночные снаряды уже убрал?
Мы по традиции уже сделали это, что бы до весны не валялись.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7509
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 17:20
#61
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Цитата:
yudjin:
еще раз, не все зависит от денег.

Основное у нас, как камеры, их 5 штук, и не плохие, шлагбаумы, стоянки, разметка, вывоз почти десяти грузовиков мусора со двора, все таки решают деньги..
Ну а деревья посадить, горки, елки, это чьи то хотелки, в данном случае тех, у кого маленькие детки.
Тут ничего такого не вижу..
Весной посажу саженцы в этом дворе, нормально.
Если соседей позвать, места не хватит, посажу сам..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7509
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 17:23
#62
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Цитата:
yudjin:
А ночные снаряды уже убрал? Мы по традиции уже сделали это, что бы до весны не валялись.

Это по мере выхода на улицу, сам делает кто хочет, плюс дворник.
Я еще не выходил пока на улицу, конечно уберем, ну у нас двор не особо палил.
Но наверно где то бутылки и все такое да, валяется.
Но там дворник успевает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7509
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 17:34
#63
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Тут или снег собирали или еще что то, но дети вон в центре соорудили самопальную горку и катаются..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7509
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 18:25
#64
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Центральная горка..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7509
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 18:47
#65
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Ну..
Продолжим..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23725
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 18:55
#66
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Цитата:
111:
Продолжим..

А чир? Амирка не весь Мартини, выпил?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7509
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 19:29
#67
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Цитата:
drakon:
Амирка не весь Мартини, выпил

Вчера стакан пригубил, до конца, потом еще хотел, но уже налили типа детское шампанское, там сок в нем..
Один раз водку стакан опрокинул в себя, вот это что то было..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7509
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 19:43
#68
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В Москве Красную площадь закрыли..
У нас то пока с этим проблем нет..
Интересно, как там с автобусами..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7509
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 20:10
#69
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Ну и какой же Новый Год без русской комедии...

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