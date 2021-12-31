Отправлено: - 17:23

yudjin:

А ночные снаряды уже убрал? Мы по традиции уже сделали это, что бы до весны не валялись.

Цитата:Это по мере выхода на улицу, сам делает кто хочет, плюс дворник.Я еще не выходил пока на улицу, конечно уберем, ну у нас двор не особо палил.Но наверно где то бутылки и все такое да, валяется.Но там дворник успевает.