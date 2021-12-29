Прогноз на 5 дней
ясно-14°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
 
 
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43189
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно из нововведений предусматривает размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости - на русском и (или) других языках.
Читать новость

Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1130
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 01.01.22 - 14:43
#60
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Как поётся в нынешних песнях - ты душный.Нуднее тебя может быть только канадец. :-P
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2541
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 01.01.22 - 16:38
#61
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Нуднее тебя может быть только канадец.


Нет, да него мне ещё далеко, он наверное в условном рейтинге нудных в ТОП 3 входит, вместе с Мариком и Алексом.

Ты, где то рядом в ТОП 10, вместе с Сергеем, у него постоянные упоминания об одних удобрениях дорогого стоят и пару иностранцами из великой Германии.

Я возможно в ТОП 15-20 еле-еле попадаю, если ещё столько, более - менее живых форумчан наберётся.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7506
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 01.01.22 - 16:43
#62
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
возможно в ТОП 15-20 еле-еле

Надо стараться, все тебя уже опережают..
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2541
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 01.01.22 - 16:49
#63
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Надо стараться, все тебя уже опережают..


На мой взгляд, шансов в ТОП 5 попасть мало, тем более ночью я отдыхаю, режим соблюдаю. Вот ТОП 10 ещё можно постараться. Но, там тоже всякие грамотеи собрались, как доморощенные, так и из-за три девять земель.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
800
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 01.01.22 - 17:44
#64
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: Я возможно в ТОП 15-20 еле-еле попадаю
Ты один вытаскиваешь на свет божий свои беседы пятилетней давности. Это такая нудятина...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7506
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 01.01.22 - 17:58
#65
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вот ТОП 10 ещё можно постараться. Н

Казахстану в Топ 5 тоже пока не удалось.
Но в Топе десяти он уже давно.
А это хороший пример..
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8324
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 01.01.22 - 18:09
#66
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Казахстану в Топ 5 тоже пока не удалось. Но в Топе десяти он уже давно.

А в какой топ 10 он уже давно, стесняюсь спросить. ;-)
Профайл
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS