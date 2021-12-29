Отправлено: - 16:38

Уже не ваш земляк:

Нуднее тебя может быть только канадец.

Цитата:Нет, да него мне ещё далеко, он наверное в условном рейтинге нудных в ТОП 3 входит, вместе с Мариком и Алексом.Ты, где то рядом в ТОП 10, вместе с Сергеем, у него постоянные упоминания об одних удобрениях дорогого стоят и пару иностранцами из великой Германии.Я возможно в ТОП 15-20 еле-еле попадаю, если ещё столько, более - менее живых форумчан наберётся.