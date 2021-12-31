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Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43189
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 18:57
Салаты уже нарезаны, бутерброды собраны, а шампанское остывает в холодильнике? Самое время вспомнить 2021-й год, почти уже завершившийся, и помечтать, что ждет нам в следующем году.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8323
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 15:39
Цитата:
Добринцофф, чем крыть будешь?
111:
А, так ты был у нас?
А, так ты был у нас?
Добринцофф, чем крыть будешь?
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 15:39
Цитата:
Ну я видел,орать уже не стал на весь двор,пофоткались покатались на горке и дальше поехали.
Молодцы, хороший двор, елка,горка ,центр города классно!
Но справедливости ради отмечу у Юджина в плане оформления конечно покруче будет,так что вам есть куда расти.
111:
А у меня свет горит вон на левятом с краю этажк..
А у меня свет горит вон на левятом с краю этажк..
Ну я видел,орать уже не стал на весь двор,пофоткались покатались на горке и дальше поехали.
Молодцы, хороший двор, елка,горка ,центр города классно!
Но справедливости ради отмечу у Юджина в плане оформления конечно покруче будет,так что вам есть куда расти.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8323
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 15:41
а проездом были.
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 15:41
Цитата:
А чем крыть,ну да был,раньше этот дом только с улицы видел,зашёл наконец то посмотрел.
elektron:
Добринцофф, чем крыть будешь?
Добринцофф, чем крыть будешь?
А чем крыть,ну да был,раньше этот дом только с улицы видел,зашёл наконец то посмотрел.
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 15:46
Цитата:
Не,тебя не было,не на концерте, не во дворе.
На площади вообще мало людей было, я бы тебя с малым и супругой сразу увидел.
111:
А во сколько были, может я рядом тоже был
А во сколько были, может я рядом тоже был
Не,тебя не было,не на концерте, не во дворе.
На площади вообще мало людей было, я бы тебя с малым и супругой сразу увидел.
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 15:57
Цитата:
Надеюсь через 8 лет достигнем чего то, если конечно ОСИ всех не рассорит..
А то как то в напряге многие теперь..
Добринцофф:
справедливости ради отмечу у Юджина в плане оформления конечно покруче будет,так что вам есть куда
справедливости ради отмечу у Юджина в плане оформления конечно покруче будет,так что вам есть куда
Надеюсь через 8 лет достигнем чего то, если конечно ОСИ всех не рассорит..
А то как то в напряге многие теперь..
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 15:59
Цитата:
По горкам гоняли..
Блин, Добринцов не пьет что ли или за рулем кто то другой был
elektron:
проездом были.
проездом были.
По горкам гоняли..
Блин, Добринцов не пьет что ли или за рулем кто то другой был
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 16:24
Цитата:
Пъёт,до 7 утра танцы были,у на за час до НГ турне по горкам было.
111:
Блин, Добринцов не пьет что ли или за рулем кто то другой был
Блин, Добринцов не пьет что ли или за рулем кто то другой был
Пъёт,до 7 утра танцы были,у на за час до НГ турне по горкам было.
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 16:39
Цитата:
А ТО...ляпота.... в отличие от городского позорища!
Цитата:
Была 8 лет подряд. В этом году и не обещал к НГ сделать.
Добринцофф:
вдруг вот он оазис яркого света
вдруг вот он оазис яркого света
А ТО...ляпота.... в отличие от городского позорища!
Цитата:
Добринцофф:
а где же знаменитая горка Юджина?
а где же знаменитая горка Юджина?
Была 8 лет подряд. В этом году и не обещал к НГ сделать.
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 16:40
Цитата:
А, я думал после Нового года по горкам то..
А еще на какие то горки ездили по дворам, просто интересно, где какие.
Добринцофф:
Пъёт,до 7 утра танцы были,у на за час до НГ турне по горкам было.
Пъёт,до 7 утра танцы были,у на за час до НГ турне по горкам было.
А, я думал после Нового года по горкам то..
А еще на какие то горки ездили по дворам, просто интересно, где какие.
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 16:46
Цитата:
Больше не успели ,ещё в планах было в лесок ближайший съездить чайку с самовара попить воздухом морозным лесным подышать,но времени не хватило ,поехали до дома.
111:
А еще на какие то горки ездили по дворам, просто интересно, где какие.
А еще на какие то горки ездили по дворам, просто интересно, где какие.
Больше не успели ,ещё в планах было в лесок ближайший съездить чайку с самовара попить воздухом морозным лесным подышать,но времени не хватило ,поехали до дома.
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 16:56
Цитата:
не надейся. Уже замечено... таких порывов энтузиазма на долго не хватает. Знаю, были такие и во дворе, и в соседнем. Один раз сделают и желание пропадает. Не зависит это от ОСИ, ПКСК и тд и тп... Это надо найти настолько отмороженных в хорошем смысле единомышленников, которые такую традицию сделают образом жизни и начнут с октября готовить идеи, гирлянды, тратить свои деньги на нужные вещи, порой поморозить сопли, лазая по стремянке, следить за всем месяца полтора, бережливо убрать и спрятать до следующего года.
Ты готов на это, Мереке Заканыч?
Или как все будешь ждать от других?
111:
Надеюсь через 8 лет достигнем чего то, если конечно ОСИ всех не рассорит..
Надеюсь через 8 лет достигнем чего то, если конечно ОСИ всех не рассорит..
не надейся. Уже замечено... таких порывов энтузиазма на долго не хватает. Знаю, были такие и во дворе, и в соседнем. Один раз сделают и желание пропадает. Не зависит это от ОСИ, ПКСК и тд и тп... Это надо найти настолько отмороженных в хорошем смысле единомышленников, которые такую традицию сделают образом жизни и начнут с октября готовить идеи, гирлянды, тратить свои деньги на нужные вещи, порой поморозить сопли, лазая по стремянке, следить за всем месяца полтора, бережливо убрать и спрятать до следующего года.
Ты готов на это, Мереке Заканыч?
Или как все будешь ждать от других?
-
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