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≡ Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43189
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 18:57
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Салаты уже нарезаны, бутерброды собраны, а шампанское остывает в холодильнике? Самое время вспомнить 2021-й год, почти уже завершившийся, и помечтать, что ждет нам в следующем году.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8323
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 15:39
#45
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Цитата:
111:
А, так ты был у нас?

Добринцофф, чем крыть будешь? :lol:
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8397
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 15:39
#46
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Цитата:
111:
А у меня свет горит вон на левятом с краю этажк..

Ну я видел,орать уже не стал на весь двор,пофоткались покатались на горке и дальше поехали.
Молодцы, хороший двор, елка,горка ,центр города классно!
Но справедливости ради отмечу у Юджина в плане оформления конечно покруче будет,так что вам есть куда расти.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8323
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 15:41
#47
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а проездом были. ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8397
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 15:41
#48
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Цитата:
elektron:
Добринцофф, чем крыть будешь?

А чем крыть,ну да был,раньше этот дом только с улицы видел,зашёл наконец то посмотрел.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8397
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 15:46
#49
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Цитата:
111:
А во сколько были, может я рядом тоже был

Не,тебя не было,не на концерте, не во дворе.
На площади вообще мало людей было, я бы тебя с малым и супругой сразу увидел.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7497
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 15:57
#50
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Цитата:
Добринцофф:
справедливости ради отмечу у Юджина в плане оформления конечно покруче будет,так что вам есть куда

Надеюсь через 8 лет достигнем чего то, если конечно ОСИ всех не рассорит..
А то как то в напряге многие теперь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7497
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 15:59
#51
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Цитата:
elektron:
проездом были.

По горкам гоняли..
Блин, Добринцов не пьет что ли или за рулем кто то другой был
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8397
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 16:24
#52
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Цитата:
111:
Блин, Добринцов не пьет что ли или за рулем кто то другой был

Пъёт,до 7 утра танцы были,у на за час до НГ турне по горкам было.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8032
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 16:39
#53
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Цитата:
Добринцофф:
вдруг вот он оазис яркого света

А ТО...ляпота.... в отличие от городского позорища!

Цитата:
Добринцофф:
а где же знаменитая горка Юджина?

Была 8 лет подряд. В этом году и не обещал к НГ сделать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7497
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 16:40
#54
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Цитата:
Добринцофф:
Пъёт,до 7 утра танцы были,у на за час до НГ турне по горкам было.

А, я думал после Нового года по горкам то..
А еще на какие то горки ездили по дворам, просто интересно, где какие.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8397
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 16:46
#55
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Цитата:
111:
А еще на какие то горки ездили по дворам, просто интересно, где какие.

Больше не успели ,ещё в планах было в лесок ближайший съездить чайку с самовара попить воздухом морозным лесным подышать,но времени не хватило ,поехали до дома.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8032
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 16:56
#56
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Цитата:
111:
Надеюсь через 8 лет достигнем чего то, если конечно ОСИ всех не рассорит..

не надейся. Уже замечено... таких порывов энтузиазма на долго не хватает. Знаю, были такие и во дворе, и в соседнем. Один раз сделают и желание пропадает. Не зависит это от ОСИ, ПКСК и тд и тп... Это надо найти настолько отмороженных в хорошем смысле единомышленников, которые такую традицию сделают образом жизни и начнут с октября готовить идеи, гирлянды, тратить свои деньги на нужные вещи, порой поморозить сопли, лазая по стремянке, следить за всем месяца полтора, бережливо убрать и спрятать до следующего года.
Ты готов на это, Мереке Заканыч? ;-)
Или как все будешь ждать от других?
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