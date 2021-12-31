Отправлено: - 15:39

111:

А у меня свет горит вон на левятом с краю этажк..

Цитата:Ну я видел,орать уже не стал на весь двор,пофоткались покатались на горке и дальше поехали.Молодцы, хороший двор, елка,горка ,центр города классно!Но справедливости ради отмечу у Юджина в плане оформления конечно покруче будет,так что вам есть куда расти.