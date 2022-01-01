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≡ Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43187
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 09:50
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Задача патриотическая – обеспечивать себя своей продукцией. Только под лозунги о нацинтересах мы отдаем эти интересы в руки ближайших геополитических соседей: Китая и России. Одни только китайские кредиты на казахские прорывные (понты) проекты, исполнением которых занимаются китайские же подрядчики, чего стоят.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
795
Re: Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 09:50
#1
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Цитата:
Между тем самые передовые технологии именно там, на далеком Западе.......отсталая в аграрных технологиях Россия

А ничего, что только один Ростсельмаш производит уборочной техники 17% от мирового объёма?
Цитата:
с 1965-го по 1970-й - каждый занятый в сельском хозяйстве Казахстана кормил всего 13 человек. Его «коллега» в Нидерландах – 60 человек, в США – 80 человек, а работник АПК в Швейцарии кормил 100 соотечественников. 

При этом в Нидерландах и США выпадало больше влаги, чем в Казахстане, была теплее и короче зима, было больше теплиц ( опять же из-за теплой зимы их там было выгодно строить благодаря низким затратам на отопление), а часто там могли собирать 2 урожая в год. Также на Западе использовали больше удобрений, которые опять же благодаря климату давали заметно лучшую отдачу.
Вопросы повышения производительности труда никуда не делись. Но давайте оставим их специалистам, и не будем вмешивать политику.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
540
Re: Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 10:12
#2
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Так развенчай эти сказки , назови причину.
А так - просто пустой звон
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
795
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 10:21
#3
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Причины в СССР я назвал, да и те не все.
Пусть нынешние фермеры расскажут о современном положении дел.
Автор статьи не фермер и не экономист, а рассуждает об экономике и сельском хозяйстве.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4980
Re: Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 13:05
#4
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Раз названы причины проблем, пусть расскажет про источники этих проблем, кстати про утильсбор, говорят идёт в один из частных карманов приближенных семье...
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2529
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 13:11
#5
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В мировом рейтинге государств-экспортеров продукции АПК за 2020 года Нидерланды на втором месте, крошечная страна территория всего 41 543 км² (суша — 33 888 км², вода — 7650 км²), население — 17 600 800 человек.

1. США в 2020 году увеличили экспорт на 5,4%, до $149 млрд,
2. Нидерланды - на 2,9%, до $105 млрд.
3. Германия - на 0,7%, до $85 млрд.
4. Бразилия - на 6,7%, до $83 млрд.
5. Китая сократился на 3,2%, до $74 млрд.
6. Франции - на 1,5%, до $70 млрд.
7. Продажи Испании возросли на 7,7%, до $61 млрд.
8. Канады - на 9,5%, до $56 млрд.
9. Италии - на 4,7%, до $53 млрд.
10. Бельгии - на 0,8%, до $46 млрд.

Россия входила в 2020 году в топ 20, была на 17 месте 30,5 млрд, что на 19% больше, чем годом ранее. В частности, российский экспорт зерна вырос на 28%, по сравнению с 2019 годом до $10,2 млрд, масложировой продукции - на 21%, до $4,9 млрд, продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности - на 13%, до $4,5 млрд.

[Исправлено: Kairat stayer, 01.01.2022 - 13:17]
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
795
Булат МУСТАФИН: Мамины сказки
Отправлено: 01.01.22 - 14:14
#6
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Цитата:
Kairat stayer:
В мировом рейтинге государств-экспортеров продукции АПК за 2020 года Нидерланды на втором месте, крошечная страна

Экспорт сельхозпродукции в Нидерландах на 30 млрд евро превышает импорт. За счёт чего?
Не углубляясь в подробности, основных продуктов питания страна насколько и продает в деньгах, настолько и покупает.
Преобладание экспорта над импортом в основном за счёт цветов (не только своих тепличных, но и реэкспорт цветов из других стран, засчитываемый как экспорт из Нидерландов), выращивание тепличных овощей, производство консервов и прочей пищевой продукции, экспорт какао ( тоже не у себя выращенного, а переработанного).
Нидерланды занимают первое место в мире по площади теплиц (спасибо мягкой зиме и своему природному газу, а также близко расположенным крупным рынкам сбыта).
А также первое место в мире по использованию на один гектар минудобрений.
Если убрать теплицы и переработку, у Нидерландов будет паритет по экспорту-импорту.
Нынешней зимой своего газа у них уже не хватает. А из-за больших цен на импортный газ закрываются теплицы. И страна уже начала закупать в России огурцы и другие овощи.
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