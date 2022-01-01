Отправлено: - 09:50

Между тем самые передовые технологии именно там, на далеком Западе.......отсталая в аграрных технологиях Россия

с 1965-го по 1970-й - каждый занятый в сельском хозяйстве Казахстана кормил всего 13 человек. Его «коллега» в Нидерландах – 60 человек, в США – 80 человек, а работник АПК в Швейцарии кормил 100 соотечественников.

Цитата:А ничего, что только один Ростсельмаш производит уборочной техники 17% от мирового объёма?Цитата:При этом в Нидерландах и США выпадало больше влаги, чем в Казахстане, была теплее и короче зима, было больше теплиц ( опять же из-за теплой зимы их там было выгодно строить благодаря низким затратам на отопление), а часто там могли собирать 2 урожая в год. Также на Западе использовали больше удобрений, которые опять же благодаря климату давали заметно лучшую отдачу.Вопросы повышения производительности труда никуда не делись. Но давайте оставим их специалистам, и не будем вмешивать политику.