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≡ Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43186
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 18:57
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Салаты уже нарезаны, бутерброды собраны, а шампанское остывает в холодильнике? Самое время вспомнить 2021-й год, почти уже завершившийся, и помечтать, что ждет нам в следующем году.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8030
Re: Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с...
Отправлено: 01.01.22 - 01:09
#30
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Не нарушаем традиции!
С новым годом, кустанайцы!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7488
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 01:36
#31
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Катались на горке...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7488
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 01:44
#32
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А вот уже в Новом году...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7488
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 01:50
#33
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Это идут уже после встречи НГ к елке..
Но там никого нет..
Раньше в 90х помню были...

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