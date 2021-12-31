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Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43186
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 18:57
Салаты уже нарезаны, бутерброды собраны, а шампанское остывает в холодильнике? Самое время вспомнить 2021-й год, почти уже завершившийся, и помечтать, что ждет нам в следующем году.
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Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 21:42
Цитата:
Не согласен.
Об этом надо говорить, и говорить постоянно, как например пишут об этом в НГ..
Ибо пусть знает каждый, каждый кого приняли и вырастили когда то, что именно так и только так нужно благодарить как то свою приемную семью, свою родную теперь..
Потому что вижу, сравниваю, тоже вырастил их семь штук..
Но многие просто пассажиры..
И примером своим я показываю таким, что надо как то стараться, как то не упускать этот момент..
И доказывать надо всегда, пока ты жив..
dvb:
Добрые дела тишину любят.
Добрые дела тишину любят.
Не согласен.
Об этом надо говорить, и говорить постоянно, как например пишут об этом в НГ..
Ибо пусть знает каждый, каждый кого приняли и вырастили когда то, что именно так и только так нужно благодарить как то свою приемную семью, свою родную теперь..
Потому что вижу, сравниваю, тоже вырастил их семь штук..
Но многие просто пассажиры..
И примером своим я показываю таким, что надо как то стараться, как то не упускать этот момент..
И доказывать надо всегда, пока ты жив..
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 21:48
В начале статьи салаты нарезаны и тд..
Не знаю.
Уже который год салаты у нас готовятся к 22.00, в том году вроде к 23.00..
Не знаю.
Уже который год салаты у нас готовятся к 22.00, в том году вроде к 23.00..
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 22:03
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 22:23
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14632
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 22:26
Мож Scooter
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 22:47
Цитата:
О, точняк, Скутер..
Орет еще..
Помню что немнц, но не Рамштайн..
Тот мне тоже нравится, хоть и истинный ариец..
[Исправлено: 111, 31.12.2021 - 22:49]
maxsaf:
Scooter
Scooter
О, точняк, Скутер..
Орет еще..
Помню что немнц, но не Рамштайн..
Тот мне тоже нравится, хоть и истинный ариец..
[Исправлено: 111, 31.12.2021 - 22:49]
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 23:00
Электронная музыка..
Помню это россияне создали, но тоже класс..
Помню это россияне создали, но тоже класс..
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 23:41
Блин, проблема, у нас нет казахстанских каналов,ни одного, чтоб отметить Новый Год..
Где то антена есть ручная...
Где то антена есть ручная...
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 23:42
Жене сказал, она в шоке...
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 23:55
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 23:56
Сказал не 3о лет, а четвертое десятилетие...
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 00:18
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 00:20
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 00:26
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 00:31
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