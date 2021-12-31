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≡ Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43186
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 18:57
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Салаты уже нарезаны, бутерброды собраны, а шампанское остывает в холодильнике? Самое время вспомнить 2021-й год, почти уже завершившийся, и помечтать, что ждет нам в следующем году.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7484
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 21:42
#15
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Цитата:
dvb:
Добрые дела тишину любят.

Не согласен.
Об этом надо говорить, и говорить постоянно, как например пишут об этом в НГ..
Ибо пусть знает каждый, каждый кого приняли и вырастили когда то, что именно так и только так нужно благодарить как то свою приемную семью, свою родную теперь..
Потому что вижу, сравниваю, тоже вырастил их семь штук..
Но многие просто пассажиры..
И примером своим я показываю таким, что надо как то стараться, как то не упускать этот момент..
И доказывать надо всегда, пока ты жив..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7484
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 21:48
#16
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В начале статьи салаты нарезаны и тд..
Не знаю.
Уже который год салаты у нас готовятся к 22.00, в том году вроде к 23.00..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7484
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 22:03
#17
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Как то так примерно..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7484
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 22:23
#18
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Блин, что за ди джей, думал Аллигатор, нет, не помню блин...

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14632
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 22:26
#19
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Мож Scooter
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7484
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 22:47
#20
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Цитата:
maxsaf:
Scooter

О, точняк, Скутер..
Орет еще..
Помню что немнц, но не Рамштайн..
Тот мне тоже нравится, хоть и истинный ариец..

[Исправлено: 111, 31.12.2021 - 22:49]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7484
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 23:00
#21
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Электронная музыка..
Помню это россияне создали, но тоже класс..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7484
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 23:41
#22
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Блин, проблема, у нас нет казахстанских каналов,ни одного, чтоб отметить Новый Год..
Где то антена есть ручная...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7484
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 23:42
#23
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Жене сказал, она в шоке...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7484
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 23:55
#24
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Вот , нашли еле как..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7484
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 23:56
#25
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Сказал не 3о лет, а четвертое десятилетие...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7484
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 00:18
#26
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Ну и конечно, салют везде...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7484
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 00:20
#27
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Блин, весь город в салютах, а они то дорогие...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7484
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 00:26
#28
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А это салют нашего двора...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7484
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.22 - 00:31
#29
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Как Мартини то любит..

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