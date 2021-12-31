Отправлено: - 21:42

dvb:

Добрые дела тишину любят.

Цитата:Не согласен.Об этом надо говорить, и говорить постоянно, как например пишут об этом в НГ..Ибо пусть знает каждый, каждый кого приняли и вырастили когда то, что именно так и только так нужно благодарить как то свою приемную семью, свою родную теперь..Потому что вижу, сравниваю, тоже вырастил их семь штук..Но многие просто пассажиры..И примером своим я показываю таким, что надо как то стараться, как то не упускать этот момент..И доказывать надо всегда, пока ты жив..