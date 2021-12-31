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≡ Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43186
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 18:57
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Салаты уже нарезаны, бутерброды собраны, а шампанское остывает в холодильнике? Самое время вспомнить 2021-й год, почти уже завершившийся, и помечтать, что ждет нам в следующем году.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7465
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 18:57
#1
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Хотел сфоткать сына у елки, а он начал фоткать ее...



[Исправлено: 111, 31.12.2021 - 18:58]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7465
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 19:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Елка..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7465
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 19:20
#3
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Традиция перед новым годом везде генералить, а перед самым новым годом, обязательно стирать, что сейчас и делает моя кухарка..
Интересно, на Западах стирают и убирают перед этим праздником?

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23720
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 19:34
#4
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Цитата:
111:
Интересно, на Западах стирают и убирают перед этим праздником?

Да, я тоже хожу, как Амир... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7465
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 19:48
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще сегодня в этот последний день этого года, отдал тем, кто меня воспитал, костанайскую квартиру в центре..
Сегодня переоформляли..
Действительно, красивый новогодний подарок...
Родителям так сказать..
Но пользоваться пока буду до апреля..
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11844
Re: Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с...
Отправлено: 31.12.21 - 20:33
#6
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И это все итоги года?
В это 111 даже рыбов завернуть не сможет! :lol: :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7465
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 20:37
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около елки то какой то движняк идет..



Думаю мой зад сейчас уид фотает..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7465
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 20:39
#8
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Народу не так много, все готовят, моются, стираются...

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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11844
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 20:45
#9
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Марик, а что там акунаматат такой зловеще-тёмный как тонущий Титаник?
Им вчкушка запретила включаться?



За фото спасибо, но нуно было больше воздуха дать. чтоб земли меньше и ступеньки сцены с главным событием на фото были в чуть ниже середины кадра. Ещё нужно было выбрать по композиции. Если цеплям в кадр зрителй, то без этой одинокой спины и цепляем хорошо.
Если сцену. то сцену вписываем в кадр не из-за бездарно расположенного штатива с освещением.
Хотя это уже к убогой организации, не догадавшейся разместить в двух шагах на возвышении и сделать обзор качественнее тем, кто смотрит не только по центру. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 31.12.2021 - 17:47]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7465
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 20:53
#10
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Сегодня фильм сатиру новогоднюю смотрел, - Не смотрите наверх..
Целых два с половиной часа..
Хотя говорят грамотно - Не смотрите вверх..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7465
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 20:55
#11
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Цитата:
Серый волк:
такой зловеще-тёмный

Ну у них же выходной, уходя, выключили свет..
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11844
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 21:12
#12
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Мог бы WEBCAM (вэбкамеру) повесить с видом на площадь.
Смотрели бы с удовольствием.
Рекламу иногда включать, зарабатывать немного на камере. :-)


Дворцовая, главная ёлка северной столицы



[Исправлено: Серый волк, 31.12.2021 - 18:13]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7465
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 21:18
#13
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Цитата:
Серый волк:
Мог бы WEBCAM (вэбкамеру) повесить с видом на площадь. Смотрели бы с удовольствием

Не знаю как это..
Но наверно будет неинтересно..
Каждый день видеть как чиновники идут на работу типа пешком, которых подвозят трехсотые крузаки до стоянки Гоголя..
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
273
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 21:34
#14
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Цитата:
111:
А еще сегодня в этот последний день этого года, отдал тем, кто меня воспитал, костанайскую квартиру в центре.. Сегодня переоформляли.. Действительно, красивый новогодний подарок... Родителям так сказать..

Мой тебе добрый совет - не пиши об этом, не надо. Добрые дела тишину любят.
А на том свете, когда предстанешь, это обязательно тебе зачтется..
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