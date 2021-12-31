Отправлено: - 21:18

Серый волк:

Мог бы WEBCAM (вэбкамеру) повесить с видом на площадь. Смотрели бы с удовольствием

Цитата:Не знаю как это..Но наверно будет неинтересно..Каждый день видеть как чиновники идут на работу типа пешком, которых подвозят трехсотые крузаки до стоянки Гоголя..