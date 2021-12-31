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Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43186
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 18:57
Салаты уже нарезаны, бутерброды собраны, а шампанское остывает в холодильнике? Самое время вспомнить 2021-й год, почти уже завершившийся, и помечтать, что ждет нам в следующем году.
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Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 18:57
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 19:03
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 19:20
Традиция перед новым годом везде генералить, а перед самым новым годом, обязательно стирать, что сейчас и делает моя кухарка..
Интересно, на Западах стирают и убирают перед этим праздником?
Интересно, на Западах стирают и убирают перед этим праздником?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23720
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 19:34
Цитата:
Да, я тоже хожу, как Амир...
111:
Интересно, на Западах стирают и убирают перед этим праздником?
Интересно, на Западах стирают и убирают перед этим праздником?
Да, я тоже хожу, как Амир...
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 19:48
А еще сегодня в этот последний день этого года, отдал тем, кто меня воспитал, костанайскую квартиру в центре..
Сегодня переоформляли..
Действительно, красивый новогодний подарок...
Родителям так сказать..
Но пользоваться пока буду до апреля..
Сегодня переоформляли..
Действительно, красивый новогодний подарок...
Родителям так сказать..
Но пользоваться пока буду до апреля..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11844
Re: Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с...
Отправлено: 31.12.21 - 20:33
И это все итоги года?
В это 111 даже рыбов завернуть не сможет!
В это 111 даже рыбов завернуть не сможет!
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 20:37
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 20:39
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11844
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 20:45
Марик, а что там акунаматат такой зловеще-тёмный как тонущий Титаник?
Им вчкушка запретила включаться?
За фото спасибо, но нуно было больше воздуха дать. чтоб земли меньше и ступеньки сцены с главным событием на фото были в чуть ниже середины кадра. Ещё нужно было выбрать по композиции. Если цеплям в кадр зрителй, то без этой одинокой спины и цепляем хорошо.
Если сцену. то сцену вписываем в кадр не из-за бездарно расположенного штатива с освещением.
Хотя это уже к убогой организации, не догадавшейся разместить в двух шагах на возвышении и сделать обзор качественнее тем, кто смотрит не только по центру.
[Исправлено: Серый волк, 31.12.2021 - 17:47]
Им вчкушка запретила включаться?
За фото спасибо, но нуно было больше воздуха дать. чтоб земли меньше и ступеньки сцены с главным событием на фото были в чуть ниже середины кадра. Ещё нужно было выбрать по композиции. Если цеплям в кадр зрителй, то без этой одинокой спины и цепляем хорошо.
Если сцену. то сцену вписываем в кадр не из-за бездарно расположенного штатива с освещением.
Хотя это уже к убогой организации, не догадавшейся разместить в двух шагах на возвышении и сделать обзор качественнее тем, кто смотрит не только по центру.
[Исправлено: Серый волк, 31.12.2021 - 17:47]
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 20:53
Сегодня фильм сатиру новогоднюю смотрел, - Не смотрите наверх..
Целых два с половиной часа..
Хотя говорят грамотно - Не смотрите вверх..
Целых два с половиной часа..
Хотя говорят грамотно - Не смотрите вверх..
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 20:55
Цитата:
Ну у них же выходной, уходя, выключили свет..
Серый волк:
такой зловеще-тёмный
такой зловеще-тёмный
Ну у них же выходной, уходя, выключили свет..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11844
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 21:12
Мог бы WEBCAM (вэбкамеру) повесить с видом на площадь.
Смотрели бы с удовольствием.
Рекламу иногда включать, зарабатывать немного на камере.
Дворцовая, главная ёлка северной столицы
[Исправлено: Серый волк, 31.12.2021 - 18:13]
Смотрели бы с удовольствием.
Рекламу иногда включать, зарабатывать немного на камере.
Дворцовая, главная ёлка северной столицы
[Исправлено: Серый волк, 31.12.2021 - 18:13]
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 21:18
Цитата:
Не знаю как это..
Но наверно будет неинтересно..
Каждый день видеть как чиновники идут на работу типа пешком, которых подвозят трехсотые крузаки до стоянки Гоголя..
Серый волк:
Мог бы WEBCAM (вэбкамеру) повесить с видом на площадь. Смотрели бы с удовольствием
Мог бы WEBCAM (вэбкамеру) повесить с видом на площадь. Смотрели бы с удовольствием
Не знаю как это..
Но наверно будет неинтересно..
Каждый день видеть как чиновники идут на работу типа пешком, которых подвозят трехсотые крузаки до стоянки Гоголя..
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 273
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 21:34
Цитата:
Мой тебе добрый совет - не пиши об этом, не надо. Добрые дела тишину любят.
А на том свете, когда предстанешь, это обязательно тебе зачтется..
111:
А еще сегодня в этот последний день этого года, отдал тем, кто меня воспитал, костанайскую квартиру в центре.. Сегодня переоформляли.. Действительно, красивый новогодний подарок... Родителям так сказать..
А еще сегодня в этот последний день этого года, отдал тем, кто меня воспитал, костанайскую квартиру в центре.. Сегодня переоформляли.. Действительно, красивый новогодний подарок... Родителям так сказать..
Мой тебе добрый совет - не пиши об этом, не надо. Добрые дела тишину любят.
А на том свете, когда предстанешь, это обязательно тебе зачтется..
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