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≡ Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43186
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 18:57
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Салаты уже нарезаны, бутерброды собраны, а шампанское остывает в холодильнике? Самое время вспомнить 2021-й год, почти уже завершившийся, и помечтать, что ждет нам в следующем году.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7449
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 18:57
#1
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Хотел сфоткать сына у елки, а он начал фоткать ее...



[Исправлено: 111, 31.12.2021 - 18:58]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7449
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 19:03
#2
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Елка..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7449
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 19:20
#3
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Традиция перед новым годом везде генералить, а перед самым новым годом, обязательно стирать, что сейчас и делает моя кухарка..
Интересно, на Западах стирают и убирают перед этим праздником?

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23720
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 19:34
#4
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Цитата:
111:
Интересно, на Западах стирают и убирают перед этим праздником?

Да, я тоже хожу, как Амир... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7449
Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.21 - 19:48
#5
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А еще сегодня в этот последний день этого года, отдал тем, кто меня воспитал, костанайскую квартиру в центре..
Сегодня переоформляли..
Действительно, красивый новогодний подарок...
Родителям так сказать..
Но пользоваться пока буду до апреля..
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