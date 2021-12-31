Что год грядущий нам готовит? Встречаем его вместе с "Нашей Газетой"

Отправлено: - 19:48

А еще сегодня в этот последний день этого года, отдал тем, кто меня воспитал, костанайскую квартиру в центре..

Сегодня переоформляли..

Действительно, красивый новогодний подарок...

Родителям так сказать..

Но пользоваться пока буду до апреля..