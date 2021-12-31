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≡ Спилим тополь осенью. Только какого года - не уточнили
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43185
Спилим тополь осенью. Только какого года - не уточнили
Отправлено: 31.12.21 - 17:14
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Помните тополь, о котором писали в НГ и который обещали осенью спилить? В общем, и не спилили его.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23718
Re: Спилим тополь осенью. Только какого года - не уточнили
Отправлено: 31.12.21 - 17:14
#1
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А не опасно, его будет - валить?
Куда он - упадёт?... 8-) :-o
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