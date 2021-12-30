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≡ Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43183
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
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"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4979
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 16:06
#45
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Сегодня пристыдил старушку за её дорогую шубу, сколько животных убили ради этой одежды...
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