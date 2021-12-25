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≡ С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43183
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 25.12.21 - 14:58
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42 года возраст когда пора подумать о боге, точнее о его сыне Иисусе. Мы 30 лет как независимая страна, да раньше было проще Солнце и Луна, Земля и Вода, мне даже ближе греческий Олимп с их богами, но я не о них.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1124
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 26.12.21 - 12:38
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
е н

Представляю, кто-то объявит себя Елбасы и что с ним будет...
---
Он найдёт себе Токаева. Как-то так.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14630
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 26.12.21 - 12:46
#16
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Цитата:
юля елиссева:
За что же тогда Христа распяли?

Эх, жаль, что в те далекие времена ДНК тестов не было. Щас такой трюк повторить не получится ;-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
175
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 26.12.21 - 18:11
#17
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Цитата:
maxsaf:
Эх, жаль, что в те далекие времена ДНК тестов не было. Щас такой трюк повторить не получится

Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила...
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
104
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 26.12.21 - 20:39
#18
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Ну если казаки юрты собирали.. то конечно же северный филиал поклонялся только Солнцу и Луне...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11669
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 27.12.21 - 10:18
#19
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Я конечно понимаю что журналистика должна быть иногда дерзкой
Но дерзость то должна быть интеллектуальная или хотябы занимательная
Тут же Просто дерзость второклассника,не занимает,не задевает,не смешит,не развлекает
Просто поток Детского бреда
Плохи дела и скудна фантазия на материалы у редакции раз они в выходные дабы повысить трафик обсуждения и посещения размещают такую вот графоманию
Или товарищ Иванов всё-таки опять согласился посотрудничать?
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Ильяс
§ Ильяс
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
24
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 27.12.21 - 11:07
#20
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Казацкая орда, Гугл в помощь, термин КАЗАХ введен в 1925 чтобы не путать одних казаков с другими. Так-то киргизы или киргиз-кайсаки в Википедии написано до казахов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2343
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 27.12.21 - 11:43
#21
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Цитата:
Ильяс:
термин КАЗАХ введен в 1925 чтобы

слово "казах" придумал руководивший тогда Казахстаном Мирзоян. Чтобы не было путаницы с русскими и украинскими казаками, он вспомнил созвучное название города Казах в Азербайджане (а до назначения в Казахстан, Мирзоян руководил Азербайджаном), и предложил также и впредь именовать казахстанских казаков, которых официально называли киргизами.

[Исправлено: юля елиссева, 27.12.2021 - 11:45]
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Д
§ Дональд Фуск
(Пользователи)
Регистрация:
03.10.18
Сообщений:
3
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 28.12.21 - 06:43
#22
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Цитата:
юля елиссева:
слово "казах" придумал руководивший тогда Казахстаном Мирзоян.

В продолжение темы: а кто же придумал брать повсеместно взятки и взяточки? :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14630
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 28.12.21 - 08:01
#23
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Цитата:
YESNO:
Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила...

Значит без разницы, что я скажу, будущее предопределено? :lol:

Цитата:
Ильяс:
термин КАЗАХ введен в 1925

Так а че его до сих пор на казахском через "К" пишут?)
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
846
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 28.12.21 - 09:51
#24
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Цитата:
abaika95:
Плохи дела и скудна фантазия на материалы у редакции раз они в выходные дабы повысить трафик обсуждения и посещения размещают такую вот графоманию


Материалы, публикуемые в рубрике Народные новости, предлагают сами читатели. Как правило, это размышления в связи с информационным поводом. Редакция проверяет сообщения на соответствие правилам сайта и смотрим, насколько они могут быть интересны другим пользователям сайта. В данном случае я смотрел это сообщение и решил, что оно может быть интересным другим читателям.
Редакция может разделять или не разделять точку зрения автора, но это не имеет никакого отношения к принятию решения о публикации народной новости. Критерия только два, я их указал выше.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23715
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 28.12.21 - 21:44
#25
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Цитата:

С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!

Вы, оскорбили мои чувства, верующего... 8-) :-o :-o :-o

[Исправлено: drakon, 28.12.2021 - 21:47]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14630
Re: С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 29.12.21 - 22:23
#26
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Цитата:
drakon:
Вы, оскорбили мои чувства, верующего...

Интересно, чем и как?
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Ильяс
§ Ильяс
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
24
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 30.12.21 - 16:38
#27
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Я предложил отмечать Рождество как положено в Константинопольской православной церкви 25 декабря. То есть в Казахстане праздничный день перенести с 7 января на 25 декабря. Все остальное от Лукавого.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
790
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 31.12.21 - 11:01
#28
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А с остальными православными праздниками как быть? С Пасхой, Троицей? Как пост верующим соблюдать? По новому календарю, или по старому?
Московский Патриархат не подчиняется Константинопольскому Патриархату.
А может, и в исламе правила поменяем заодно? И в буддизме?

[Исправлено: serg kost, 31.12.2021 - 11:07]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1124
С Рождеством Иисуса Боговича (Иосифовича)!
Отправлено: 31.12.21 - 12:34
#29
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Да я смотрю, тут одни теологи собрались! Каждый разбирается в том, когда и как надо отмечать церковные праздники.
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