Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина. Читать новость
yudjin: что его срубят в любом случае, прореживая молодые посадки леса, который ПРОДОЛЖАЕТ расти.
Ты посчитай с калькулятором в руках, сколько леса надо было проредить, если только в Казахстане проживает 18млн человек,и как минимум каждый второй ставит живую елку,9млн елочек не многовато ли для прореживания? Да и не купишь ты никогда эту бракованную кривую сосну,которую пометили на прореживание. Ты выберешь самое красивое ,здоровое и пушистое деревцо.
Добринцофф: если только в Казахстане проживает 18млн человек,и как минимум каждый второй ставит живую елку,9млн елочек не многовато ли для прореживания?
Дико извиняюсь, а у вас там в городе Затобыл теперь все поссорились как Матроскин с Шариком и в каждой второй семье по две независимые ёлки стоят? А детки с топорами в портфеле в школу даже в первый класс ходят - вдруг ёлка для себя подвернётся, чтоб отдельно от родителей?
Вот Вчкушка боярышная обрадуется то! Сбылась её мечта!
Если что заказывайте специально выращенные на делянках новогодние ёлки нашей почтой! К величайшей радости мадам, или кто там оно Вчкушко, её к Наурызу вам доставят посылкой.
Кстати "замечательная личность" с боярышником совершенно случайно заложила озабоченному деревьями депутату просто самых отъявленных вандалов и варваров в государстве, обтяпавших ПОЛНОСТЬЮ целый областной центр на огромное количество с трудом выращенных деревьев!
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Красавчик! Обложить налогами варваров которые уничтожают ели ради своих языческих праздников и амбиции!
Смотрите какие вандалы!!!
Смотрите какие государственные вредители!
Какие негодяи!
Какие варвары языческие уничтожили на идолы целые улицы!
И ведь прикрываются только тем, что мол типа барыги обыкновенные, пограбить бюджеты на обрезке мол решили! На самом деле правильно говорит БОЯРЫШНИЦА - Варвары и вандалы.
Можно ещё добавить абсолютные государственные преступники и изменники Родины!
Никаких сомнений! Вчкушка Боярышниковая права как никогда! Поднобности тут
.Вот где скудоумие. --- Это потому что ты ёлками не торгуешь! Если бы торговал ими, то с пеной бы у рта доказывал, факты бы о пользе систематической вырубки молодой поросли бы приводил. ПыСы. Считаю, что от того, что вырубят пятилетнюю сосенку, вреда не будет - их для этого и сажают. А вот от того, что срубят пятидесяти-или столетнюю - вред есть.Говорю как человек, который жил среди леса, пока не уехал жить в Самару.Родители до сих пор так же живут.Вот и поеду я к ним 2-го января, в лес!
Добринцофф: если только в Казахстане проживает 18млн человек,и как минимум каждый второй ставит живую елку,9млн елочек не многовато ли для прореживания?
Вот не знаю как у вас в семье, но у нас как-то не принято каждому персональную ёлку покупать - обычно в одну квартиру одну ёлку берут, а в квартире в среднем 3-4 человека проживает. Так что дели ещё на 3 минимум.
Добринцофф: Ты посчитай с калькулятором в руках, сколько леса надо было проредить
уже всё по считано... гринпис При максимальной оценке потребности в новогодних елках – 1 дерево на 4 человек – каждый год на все население страны необходимо заготавливать 36 млн деревьев. Для их выращивания потребуется около 18 000 га плантаций, если на каждом гектаре будет расти около 2 000 деревьев. Чтобы елочка выросла до того размера, когда ее можно рубить, должно пройти около 7 лет, то есть для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки экологически ответственно заготовленных деревьев на елочные базары страны, под такие плантации необходимо отвести около 126 000 га. Это не такая большая площадь, особенно с учетом того, что в России сейчас от 70 млн до 100 млн га заброшенных сельскохозяйственных земель.
Victor Yang: Не хочешь посчитать сколько леса идёт на строительство, изготовление деревянных изделий? Там цифры на порядок больше будут.
В случае с строительством,хотя бы понятно для чего это. Я сам когда дом строил покупал лес на крышу,балки из дерева будут стоять лет 50 и приносить пользу. В случае с новогодней сосной,путь один на помойку.
abaika95: Это все целиники приехали и нам тут все посадили Забыл
Ты и не знал. Потому что тебя тогда не было на свете. Из рассказов моих родителей про Кустанай конца 50-х, начало 60-х: "Каждое летнее утро начиналось с того, что между оконных рам выгребали слой песка, который надувало за сутки".
Да я и сам видел, как растёт количество лесопосадок в области. Потому что мои родители были страстные грибники, и я с ними половину области объехал.
Наверное никто не обратил внимание, что все новогодние сосны примерно одинакового размера, представляю сколько нужно было бы ходить по лесу в поисках такого размера, для прореживания леса)).А так то их специально выращивают именно для празднования нового года, в том числе и для пополнения своего бюджета. Для сведения, сосна за год вырастает примерно на 40 см
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