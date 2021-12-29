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Kairat stayer:

ва

Цитата:главная причина языковой барьер в будущем для ребёнка---Какой ты понятливый! А теперь давайте начистоту, безо всяких обид. Зачем человеку нужно знать казахский? Для проживания в Казахстане? Но это смотря где. Если на юге или на западе, тогда да. А если человек живёт на севере или востоке? Зачем ему знать казахский язык там, где сами казахи предпочитают разговаривать на русском?!Мне всё это напоминает Украину с её востоком и западом.И кто-то старательно пытается перевести ситуацию с языками на украинские рельсы. Оно вам надо?!Наш дорогой Верховный Стерх через свои говорящие головы вкидывает мысль, что надо вернуть то, что было подарено. Но и ваши умники не отстают - печатают карты Казахстана, в состав которого входят Оренбург, Тюмень и прочие российские области. Но вы почему-то не спрашиваете с тех, кто это делает!Начинаете что-то там вещать об истории(которую сами же и не знаете!), о том, что раньше казахи кочевали по этим землям. Давайте уже спускайтесь на землю - мы живём в 21-ом веке.И то, что было лет четыреста назад, там и осталось.Даже сам ваш Елбасы сказал, что Казахстан появился как государство только в 1991-ом году. До этого страны такой не существовало, была республика в составе СССР.И какие ей земли пририсовали коммунисты, не нам об этом спорить.Но и не надо валить на коммунистов то, что казахи САМИ не говорили на своём родном языке. Сейчас развелось много "умников", абайка тому живой пример, которые утверждают, что казахский язык зажимали, не давали развиваться, запрещали на нём разговаривать.Мне 47 лет, в Казахстане я прожил до 30-ти лет. Так насколько я помню, и по радио, и по телевидению всегда были передачи на казахском языке, показывали фильмы. Одна "Тамаша" чего стоила.И кто хотел, тот разговаривал на казахском. И даже русскоговорящие могли несколько слов вставить. Отец мне рассказывал, что его отец говорил с казахами на казахском, это не было какой-то там проблемой. Вот только они жили в деревне, основанной немцами, переселенцами из Черниговской губернии.Рассказывал, что через деревню проходила тропа, по которой казахи кочевали, верблюды так дорожку натоптали, что там никакая трава не росла.А всё то, что сейчас делается, делается только с одной целью - рассорить те народы, которые живут на территории нынешнего Казахстана. И надо смотреть, кому, как говорили древние, это выгодно.Россиянам, простым людям, это не надо - здесь и своих головняков хватает. Чтобы ещё и казахстанские на себя взвалить.Смотрите и анализируйте.Ведь для этого вам и даны мозги.