Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:29
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главная причина языковой барьер в будущем для ребёнка --- Какой ты понятливый! А теперь давайте начистоту, безо всяких обид. Зачем человеку нужно знать казахский? Для проживания в Казахстане? Но это смотря где. Если на юге или на западе, тогда да. А если человек живёт на севере или востоке? Зачем ему знать казахский язык там, где сами казахи предпочитают разговаривать на русском?!Мне всё это напоминает Украину с её востоком и западом.И кто-то старательно пытается перевести ситуацию с языками на украинские рельсы. Оно вам надо?!Наш дорогой Верховный Стерх через свои говорящие головы вкидывает мысль, что надо вернуть то, что было подарено. Но и ваши умники не отстают - печатают карты Казахстана, в состав которого входят Оренбург, Тюмень и прочие российские области. Но вы почему-то не спрашиваете с тех, кто это делает!Начинаете что-то там вещать об истории(которую сами же и не знаете!), о том, что раньше казахи кочевали по этим землям. Давайте уже спускайтесь на землю - мы живём в 21-ом веке.И то, что было лет четыреста назад, там и осталось.Даже сам ваш Елбасы сказал, что Казахстан появился как государство только в 1991-ом году. До этого страны такой не существовало, была республика в составе СССР.И какие ей земли пририсовали коммунисты, не нам об этом спорить.Но и не надо валить на коммунистов то, что казахи САМИ не говорили на своём родном языке. Сейчас развелось много "умников", абайка тому живой пример, которые утверждают, что казахский язык зажимали, не давали развиваться, запрещали на нём разговаривать.Мне 47 лет, в Казахстане я прожил до 30-ти лет. Так насколько я помню, и по радио, и по телевидению всегда были передачи на казахском языке, показывали фильмы. Одна "Тамаша" чего стоила.И кто хотел, тот разговаривал на казахском. И даже русскоговорящие могли несколько слов вставить. Отец мне рассказывал, что его отец говорил с казахами на казахском, это не было какой-то там проблемой. Вот только они жили в деревне, основанной немцами, переселенцами из Черниговской губернии.Рассказывал, что через деревню проходила тропа, по которой казахи кочевали, верблюды так дорожку натоптали, что там никакая трава не росла. А всё то, что сейчас делается, делается только с одной целью - рассорить те народы, которые живут на территории нынешнего Казахстана. И надо смотреть, кому, как говорили древние, это выгодно.Россиянам, простым людям, это не надо - здесь и своих головняков хватает. Чтобы ещё и казахстанские на себя взвалить.Смотрите и анализируйте.Ведь для этого вам и даны мозги.
Я же здесь рассказывал о том, что познакомился в Самаре с казахом из Актюбинска? Который женат на русской (привет, внучок!).И который уехал из Казахстана, потому что не видел там будущего для своих детей? Которых чморили в школе, потому что они не разговаривают на казахском?Но сейчас набегут всякие животные и почитательницы настойки боярышника, и будут вопить, что я всё это выдумал и я вру.
У нас там два проекта было - потому я и запомнил что это именно село. И был проект в Амангельды Джангильдинского района - так там вся документация (технические условия, письма) шли только на казахском языке. И вряд ли там остальное население общается на русском и нуждается в вывесках на русском языке. Цитата:
Уже не ваш земляк: Мне, как прожившему в Кустанае две трети своей жизни, не надо рассказывать, что именно ты имел ввиду - деревню или нынешний район.
Вот, как раз ваши депутаты волну разгоняют, дружественную страну хотят во враждебную превратить. Правильно ты говоришь простому народу это не нужно. Хотя, Венидиктов за ядерный народ другое говорил. Депутатам лучше заняться внутренними проблемами. У нас унитарная страна, территориальных споров как внутри и за пределами нет. При этом, В.Путин сказал Сокурову, что у нас две тысячи территориальных претензий по стране! Но об этом и кого кормим публично говорить не стоит. Кроме того, вы действительно как будто живёте в осажденной крепости, кругом враги. Мы находимся в одном информационном пространстве, на дворе 21 век. В настоящее время выставили ультиматумы Западу и США, какие то красные линии рисуете, посмотрим чем закончится противостояние.
На счёт языка детские сады, школы, средне-специальные и высшие учебные заведения на русском и казахском языках функционируют. Тем более, в Санкт Петербурге наш президент на днях разговаривал с вашим президентом и попросил оказать содействие в увеличении количества филиалов ведущих ВУЗ РФ у нас.
Лично я не сомневаюсь, что молодежь подрастающее поколение будет многоязычным. Будут многие со временем владеть казахским, русским и английским. Знание одного языка, не делает молодежь конкурентной.
Выше отмечаешь зачем на севере знать казахский язык? Странная логика, молодежь поедет учиться в филиалы ВУЗ РФ в Алматы, Нур Султан и.т.д. Что негативного, если они будут общаться на трёх языках. Никто же не говорит в здравом уме почему в Чеченской Республике, Дагестане, Тыве и.т.д. знать русский язык. То же самое поедут в Москву, Самару и другие города...
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