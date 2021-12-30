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≡ Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43183
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
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"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8386
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 01:12
#30
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Цитата:
yudjin:
что его срубят в любом случае, прореживая молодые посадки леса, который ПРОДОЛЖАЕТ расти.

Ты посчитай с калькулятором в руках, сколько леса надо было проредить, если только в Казахстане проживает 18млн человек,и как минимум каждый второй ставит живую елку,9млн елочек не многовато ли для прореживания?
Да и не купишь ты никогда эту бракованную кривую сосну,которую пометили на прореживание.
Ты выберешь самое красивое ,здоровое и пушистое деревцо.

[Исправлено: Добринцофф, 31.12.2021 - 01:21]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11839
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 01:25
#31
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Цитата:
Добринцофф: если только в Казахстане проживает 18млн человек,и как минимум каждый второй ставит живую елку,9млн елочек не многовато ли для прореживания?


Дико извиняюсь, а у вас там в городе Затобыл теперь все поссорились как Матроскин с Шариком и в каждой второй семье по две независимые ёлки стоят?
А детки с топорами в портфеле в школу даже в первый класс ходят - вдруг ёлка для себя подвернётся, чтоб отдельно от родителей?





Вот Вчкушка боярышная обрадуется то!
Сбылась её мечта!
:lol: :lol: :lol:

Если что заказывайте специально выращенные на делянках новогодние ёлки нашей почтой! :lol:
К величайшей радости мадам, или кто там оно Вчкушко, её к Наурызу вам доставят посылкой. :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 30.12.2021 - 22:49]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11839
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 01:40
#32
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Кстати "замечательная личность" с боярышником совершенно случайно заложила озабоченному деревьями депутату просто самых отъявленных вандалов и варваров в государстве, обтяпавших ПОЛНОСТЬЮ целый областной центр на огромное количество с трудом выращенных деревьев!

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Красавчик! Обложить налогами варваров которые уничтожают ели ради своих языческих праздников и амбиции!


Смотрите какие вандалы!!!



Смотрите какие государственные вредители!



Какие негодяи!



Какие варвары языческие уничтожили на идолы целые улицы!



И ведь прикрываются только тем, что мол типа барыги обыкновенные, пограбить бюджеты на обрезке мол решили!
На самом деле правильно говорит БОЯРЫШНИЦА - Варвары и вандалы.




Можно ещё добавить абсолютные государственные преступники и изменники Родины!

Никаких сомнений! Вчкушка Боярышниковая права как никогда!
Поднобности тут


Вперёд Вчкушка с депутатом!
Варвары, воры, изменники, уничтожатели ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!!!
:-)

[Исправлено: Серый волк, 30.12.2021 - 22:53]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1121
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 03:27
#33
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Цитата:
Добринцофф:
как: У

.Вот где скудоумие.
---
Это потому что ты ёлками не торгуешь! Если бы торговал ими, то с пеной бы у рта доказывал, факты бы о пользе систематической вырубки молодой поросли бы приводил.
ПыСы. Считаю, что от того, что вырубят пятилетнюю сосенку, вреда не будет - их для этого и сажают. А вот от того, что срубят пятидесяти-или столетнюю - вред есть.Говорю как человек, который жил среди леса, пока не уехал жить в Самару.Родители до сих пор так же живут.Вот и поеду я к ним 2-го января, в лес!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14700
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 07:19
#34
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Цитата:
Добринцофф:
если только в Казахстане проживает 18млн человек,и как минимум каждый второй ставит живую елку,9млн елочек не многовато ли для прореживания?

Вот не знаю как у вас в семье, но у нас как-то не принято каждому персональную ёлку покупать - обычно в одну квартиру одну ёлку берут, а в квартире в среднем 3-4 человека проживает. Так что дели ещё на 3 минимум.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8386
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 09:20
#35
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Считаю, что от того, что вырубят пятилетнюю сосенку,

Пятилетняя сосна-это 50-60см,если прореживают такие то вреда может и не будет,а то что продают на рынках 2-3м-это уже 10 летние молодые здоровые деревья.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8386
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 09:23
#36
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Цитата:
Victor Yang:
Так что дели ещё на 3 минимум.

Хорошо,разделил,пусть будет 3 млн загубленных деревьев,что легче стало?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14700
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 09:45
#37
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Цитата:
Добринцофф:
легче стало?

А почему ты только новогодние деревья считаешь? Не хочешь посчитать сколько леса идёт на строительство, изготовление деревянных изделий? Там цифры на порядок больше будут.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8029
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 09:55
#38
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Цитата:
Добринцофф:
Ты посчитай с калькулятором в руках, сколько леса надо было проредить

уже всё по считано... гринпис
При максимальной оценке потребности в новогодних елках – 1 дерево на 4 человек – каждый год на все население страны необходимо заготавливать 36 млн деревьев. Для их выращивания потребуется около 18 000 га плантаций, если на каждом гектаре будет расти около 2 000 деревьев. Чтобы елочка выросла до того размера, когда ее можно рубить, должно пройти около 7 лет, то есть для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки экологически ответственно заготовленных деревьев на елочные базары страны, под такие плантации необходимо отвести около 126 000 га. Это не такая большая площадь, особенно с учетом того, что в России сейчас от 70 млн до 100 млн га заброшенных сельскохозяйственных земель.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8029
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 09:57
#39
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Цитата:
Victor Yang:
сколько леса идёт на строительство, изготовление деревянных изделий?

что ты... антиёлочники это не замечают или не хотят замечать!

Цитата:
Серый волк:

одно радует, начальник из стихотворения получил по заслугам и отбывает наказание
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8386
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 10:02
#40
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Цитата:
Victor Yang:
Не хочешь посчитать сколько леса идёт на строительство, изготовление деревянных изделий? Там цифры на порядок больше будут.

В случае с строительством,хотя бы понятно для чего это.
Я сам когда дом строил покупал лес на крышу,балки из дерева будут стоять лет 50 и приносить пользу.
В случае с новогодней сосной,путь один на помойку.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
790
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 11:18
#41
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Цитата:
abaika95:
Это все целиники приехали и нам тут все посадили Забыл

Ты и не знал. Потому что тебя тогда не было на свете.
Из рассказов моих родителей про Кустанай конца 50-х, начало 60-х:
"Каждое летнее утро начиналось с того, что между оконных рам выгребали слой песка, который надувало за сутки".

Да я и сам видел, как растёт количество лесопосадок в области. Потому что мои родители были страстные грибники, и я с ними половину области объехал.
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