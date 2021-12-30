Отправлено: - 01:25

Добринцофф: если только в Казахстане проживает 18млн человек,и как минимум каждый второй ставит живую елку,9млн елочек не многовато ли для прореживания?

[Исправлено: Серый волк, 30.12.2021 - 22:49]

Цитата:Дико извиняюсь, а у вас там в городе Затобыл теперь все поссорились как Матроскин с Шариком и в каждой второй семье по две независимые ёлки стоят?А детки с топорами в портфеле в школу даже в первый класс ходят - вдруг ёлка для себя подвернётся, чтоб отдельно от родителей?Вот Вчкушка боярышная обрадуется то!Сбылась её мечта!Если что заказывайте специально выращенные на делянках новогодние ёлки нашей почтой!К величайшей радости мадам, или кто там оно Вчкушко, её к Наурызу вам доставят посылкой.