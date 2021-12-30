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≡ Аптека может работать - Суд постановил: ТОО «Halyk Arzan Pharm» не наказывать
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43182
Аптека может работать - Суд постановил: ТОО «Halyk Arzan Pharm» не наказывать
Отправлено: 30.12.21 - 10:42
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27 декабря специализированный суд по административным правонарушениям рассмотрел обращение владельца костанайской аптеки ТОО «Halyk Arzan Pharm». Она открылась в сентябре, сегодня многие препараты в ней стоят дешевле, чем в других аптеках.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7434
Re: Аптека может работать - Суд постановил: ТОО «Halyk Arzan...
Отправлено: 30.12.21 - 10:42
#1
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Какие люди неблагодарные, ну иди в другую аптеку, кто тебя тут то заставляет..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15007
Аптека может работать - Суд постановил: ТОО «Halyk Arzan Pharm» не наказывать
Отправлено: 30.12.21 - 10:59
#2
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ну понятно же всем, что это местные "старожилы фармацевтики",
которые рядом,волну гонят.

[Исправлено: alex_60, 30.12.2021 - 11:00]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4978
Re: Аптека может работать - Суд постановил: ТОО «Halyk Arzan...
Отправлено: 31.12.21 - 06:49
#3
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Мне кажется кем-то умело подстроенной подставой чтоб убрать конкурентов. Такое я проходил на своей шкуре, когда соседние магазины шушукались с участковым и тот сделал своё чёрное дело...
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