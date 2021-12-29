Отправлено: - 17:13

abaika95:

Что-то не делают на 10 языках Ни на корейском,ни на английском,ни на уйгурском,ни на узбекском,ни на мове чтобы заполучить потенциальных клиентов в РК Потомучто дорого

abaika95:

Русскоязычные демонстративно не будут ходить в магазин если на нем вывеска на казахском?))

abaika95:

Он вроде как за равное использование казахского ратовал или нет?

Цитата:Только потому что дорого? И не потому что бессмысленно? Новых клиентов вышеупомянутые языки не принесут, поскольку нет среди них носителей этих языков.Цитата:Во-первых, там где вывеска - там и ценники и прочая информация не будут на русском. Во-вторых, если с асханой, шаштараз, азык тулик всё ясно, то для менее ходовых товаров может быть совершенно непонятно для тех кто не знает язык и клиент потерян. Ты вот на Складской был? Там идёшь - и на каждом "бутике" есть примерный перечень того что продаётся. Будет только на казахском - клиент не поймёт и пройдёт мимо - сама функция вывески работает не на 100% и затраты на неё неоправданны.Цитата:Вот именно. А у самого на странице информации на казахском не было. Потому что не было смысла заморачиваться - эти заморочки не оправдались бы в Кустанае. И тут война - войной, а табачок врозь.