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≡ Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43182
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
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"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8383
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 01:12
#30
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Цитата:
yudjin:
что его срубят в любом случае, прореживая молодые посадки леса, который ПРОДОЛЖАЕТ расти.

Ты посчитай с калькулятором в руках, сколько леса надо было проредить, если только в Казахстане проживает 18млн человек,и как минимум каждый второй ставит живую елку,9млн елочек не многовато ли для прореживания?
Да и не купишь ты никогда эту бракованную кривую сосну,которую пометили на прореживание.
Ты выберешь самое красивое ,здоровое и пушистое деревцо.

[Исправлено: Добринцофф, 31.12.2021 - 01:21]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11838
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 01:25
#31
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Цитата:
Добринцофф: если только в Казахстане проживает 18млн человек,и как минимум каждый второй ставит живую елку,9млн елочек не многовато ли для прореживания?


Дико извиняюсь, а у вас там в городе Затобыл теперь все поссорились как Матроскин с Шариком и в каждой второй семье по две независимые ёлки стоят?
А детки с топорами в портфеле в школу даже в первый класс ходят - вдруг ёлка для себя подвернётся, чтоб отдельно от родителей?





Вот Вчкушка боярышная обрадуется то!
Сбылась её мечта!
:lol: :lol: :lol:

Если что заказывайте специально выращенные на делянках новогодние ёлки нашей почтой! :lol:
К величайшей радости мадам, или кто там оно Вчкушко, её к Наурызу вам доставят посылкой. :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 30.12.2021 - 22:49]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11838
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 31.12.21 - 01:40
#32
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Кстати "замечательная личность" с боярышником совершенно случайно заложила озабоченному деревьями депутату просто самых отъявленных вандалов и варваров в государстве, обтяпавших ПОЛНОСТЬЮ целый областной центр на огромное количество с трудом выращенных деревьев!

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Красавчик! Обложить налогами варваров которые уничтожают ели ради своих языческих праздников и амбиции!


Смотрите какие вандалы!!!



Смотрите какие государственные вредители!



Какие негодяи!



Какие варвары языческие уничтожили на идолы целые улицы!



И ведь прикрываются только тем, что мол типа барыги обыкновенные, пограбить бюджеты на обрезке мол решили!
На самом деле правильно говорит БОЯРЫШНИЦА - Варвары и вандалы.




Можно ещё добавить абсолютные государственные преступники и изменники Родины!

Никаких сомнений! Вчкушка Боярышниковая права как никогда!
Поднобности тут


Вперёд Вчкушка с депутатом!
Варвары, воры, изменники, уничтожатели ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!!!
:-)

[Исправлено: Серый волк, 30.12.2021 - 22:53]
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