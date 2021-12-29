Отправлено: - 16:50

Vit:

Спуститесь с небес. Разговорный да, будет долго ещё у нас. А вывески будут только на одном языке. И вы и я все к этому привыкните.

Цитата:Виталий думаю, что вывески ещё долго будут на двух языках, как и ценники.При этом, русскоговорящие не зависимо от национальной принадлежности уезжают и этот процесс далее продолжиться. Подавляющее большинство русскоговорящих не хотят и не будут изучать государственный язык. Victor Yang в своё время говорил, что зачем детям изучать казахский язык и думает о их будущем и подумывает о переезде, в конечном результате переехал в Челябинск. Многие пожилые русскоговорящие сами здесь проживают, а дети и внуки в разных странах, в основном в России.Ниже по ссылке посмотри девушка из Рудного переехала в Сибирь, главная причина языковой барьер в будущем для ребёнка, как я понял. Она переехала ранее в Рудный из Узбекистана и говорит, что оралманы (кандасы) которые также переехали из Узбекистана в Рудный уже выучили русский язык разговорный, не в идеале конечно. Кстати девушка не замужем, говорит мужа нет и не нужен. Такие по моему тебе нравятся, коня может на скаку остановить и в горящую избу войдет и.т.д. В общем, на мой взгляд трезво мыслящая.Подробнее здесь: