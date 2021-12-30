Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина. Читать новость
abaika95: С каких пор немецкая ёлка которую ставили древние германцы на свои языческие праздники стала символом христианства?
Я понятия не имею про древних германцев, но знаю что она символизирует пальмовую ветвь, которой встречали Христа, а поскольку пальм не водится, то нашли другое зелёное дерево, которое так же символизирует и вечную жизнь. Ну а звезда на вершине символизирует Вифлеемскую звезду.
Victor Yang: Я понятия не имею про древних германцев, но знаю что она символизирует пальмовую ветвь, которой встречали Христа, а поскольку пальм не водится, то нашли другое зелёное дерево, которое так же символизирует и вечную жизнь
Немного путаешь Пальму символизирует верба И закупают ее на Пасху потомучто именно на Пасху Иисус вошёл на ослике в Иерусалим и ему на дорогу, кидали пальмовые ветви какбы намекая что он местный елбасы))
Pимним Новым годом мы обязаны Петру Первому – общеизвестен. До этого смена года происходила то в марте, то в сентябре. Но ориентированный на Европу и ее традиции, император, велел праздновать наступление нового года в ночь с 31 декабря на 1 января и обозначил символом праздника елку. Однако после того как не стало реформатора, о елке стали благополучно забывать, поскольку прижиться традиция не успела...
Популярная в Германии легенда связывает возникновение рождественской ёлки с именем Святого Бонифация. Согласно житию святого, чтобы показать германским язычникам бессилие их богов, тот срубил священный дуб Одина. Легенда развивает этот сюжет: на вопрос потрясённых германцев, как им отмечать Рождество, он указал им на маленькую ель, уцелевшую под рухнувшими ветвями дуба. Её вечнозелёные ветви символизируют бессмертие, а верхушка указывает на небеса, как место обитания Бога.Кароче ересь
Свой вклад в идею рождественского дерева мог внести чудесный боярышник из аббатства Гластонбери, который цвёл дважды в году — на Рождество и весной. По легенде, он вырос из шипа тернового венца Иисуса Христа, принесённого Иосифом Аримафейским.
Боярышник то у нас чудесный! И святой Незря значит его употребляют)
Тоже за Петра Первого отмечают. При большевиках с 1917 до 1929 годы в СССР праздновали Рождество, а 1929 года по 1935 годы И.Сталин вообще запретил праздновать, мол пережитки буржуазного прошлого и.т.д. Далее появились Мороз Иванович вместо Санты, открытки поздравительные, Снеговики, Снегурочки и.т.д.
Удобная вещь, но скучная. Тоже стоит на зиму, но все-таки настоящая ёлка придаёт сказку и волшебство дома. Ведь так хочется верить в сказку Зимой постоит и потом в шкаф на лето прячется это искуственное волшебство из детства)
Наверно в костанайской области половина жителей грибников и рыбаков которые гоняют по области. Скажите где у нас растут ели в таком огромном количестве что б завалить рынок? Опять мечты что ли властей как они мясом, и другими товарами завалили весь мир?
Елки красивые большие сегодня по 1000 отдают,10 лет дерево росло что бы срубить его ради 1000тнг,послезавтра горы деревьев будут валяться просто так,а ещё через 10 дней ими будут завалены все помойки. Вот где скудоумие.
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