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≡ Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43182
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
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"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14697
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 17:25
#15
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Цитата:
abaika95:
С каких пор немецкая ёлка которую ставили древние германцы на свои языческие праздники стала символом христианства?

Я понятия не имею про древних германцев, но знаю что она символизирует пальмовую ветвь, которой встречали Христа, а поскольку пальм не водится, то нашли другое зелёное дерево, которое так же символизирует и вечную жизнь. Ну а звезда на вершине символизирует Вифлеемскую звезду.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11669
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 17:35
#16
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Цитата:
Victor Yang:
Я понятия не имею про древних германцев, но знаю что она символизирует пальмовую ветвь, которой встречали Христа, а поскольку пальм не водится, то нашли другое зелёное дерево, которое так же символизирует и вечную жизнь

Немного путаешь
Пальму символизирует верба
И закупают ее на Пасху потомучто именно на Пасху Иисус вошёл на ослике в Иерусалим и ему на дорогу, кидали пальмовые ветви какбы намекая что он местный елбасы))
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2521
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 17:40
#17
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В заметке отмечают:

Pимним Новым годом мы обязаны Петру Первому – общеизвестен. До этого смена года происходила то в марте, то в сентябре. Но ориентированный на Европу и ее традиции, император, велел праздновать наступление нового года в ночь с 31 декабря на 1 января и обозначил символом праздника елку. Однако после того как не стало реформатора, о елке стали благополучно забывать, поскольку прижиться традиция не успела...

Подробнее здесь:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11669
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 17:40
#18
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Популярная в Германии легенда связывает возникновение рождественской ёлки с именем Святого Бонифация. Согласно житию святого, чтобы показать германским язычникам бессилие их богов, тот срубил священный дуб Одина. Легенда развивает этот сюжет: на вопрос потрясённых германцев, как им отмечать Рождество, он указал им на маленькую ель, уцелевшую под рухнувшими ветвями дуба. Её вечнозелёные ветви символизируют бессмертие, а верхушка указывает на небеса, как место обитания Бога.Кароче ересь

Свой вклад в идею рождественского дерева мог внести чудесный боярышник из аббатства Гластонбери, который цвёл дважды в году — на Рождество и весной. По легенде, он вырос из шипа тернового венца Иисуса Христа, принесённого Иосифом Аримафейским.

Боярышник то у нас чудесный! И святой
Незря значит его употребляют)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15007
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 17:46
#19
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абайка95, иди домой, оливье делать.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2521
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 18:07
#20
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Тоже интересная информация:

Тоже за Петра Первого отмечают. При большевиках с 1917 до 1929 годы в СССР праздновали Рождество, а 1929 года по 1935 годы И.Сталин вообще запретил праздновать, мол пережитки буржуазного прошлого и.т.д. Далее появились Мороз Иванович вместо Санты, открытки поздравительные, Снеговики, Снегурочки и.т.д.

Подробнее здесь:
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
703
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 18:34
#21
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Я не покупаю елки. Лучше искусственную купить, будет много лет служить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10773
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 18:51
#22
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Цитата:
arman_kst:
Удобная вещь, но скучная. Тоже стоит на зиму, но все-таки настоящая ёлка придаёт сказку и волшебство дома. Ведь так хочется верить в сказку :lol: Зимой постоит и потом в шкаф на лето прячется это искуственное волшебство из детства)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10773
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 19:13
#23
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Наверно в костанайской области половина жителей грибников и рыбаков которые гоняют по области. Скажите где у нас растут ели в таком огромном количестве что б завалить рынок? Опять мечты что ли властей как они мясом, и другими товарами завалили весь мир?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8382
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 19:14
#24
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Цитата:
yudjin:
популизм и скудоумие на лицо

Елки красивые большие сегодня по 1000 отдают,10 лет дерево росло что бы срубить его ради 1000тнг,послезавтра горы деревьев будут валяться просто так,а ещё через 10 дней ими будут завалены все помойки.
Вот где скудоумие.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8382
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 19:22
#25
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Цитата:
Vit:
Скажите где у нас растут ели в таком огромном количестве что б завалить рынок?

Ели Российские конечно,но ведь под шумок и в наших лесах рубят.
Цитата:
с начала года в Казахстане выявили 224 случая незаконной порубки леса

Источник:

Это только те ,которых поймали,а сколько не поймали,можно смело умножать эту цифру на 10 и это ведь из года в год происходит.
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