Отправлено: - 17:35

Victor Yang:

Я понятия не имею про древних германцев, но знаю что она символизирует пальмовую ветвь, которой встречали Христа, а поскольку пальм не водится, то нашли другое зелёное дерево, которое так же символизирует и вечную жизнь

Цитата:Немного путаешьПальму символизирует вербаИ закупают ее на Пасху потомучто именно на Пасху Иисус вошёл на ослике в Иерусалим и ему на дорогу, кидали пальмовые ветви какбы намекая что он местный елбасы))