Re: С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать...

Отправлено: - 10:37

Да введите уже при въезде в Россию нормальные требования

Типо измерение черепа

Проверка цвета глаз чтобы обязательно были голубые арийские

Проверка родственников на наличие у них еврейских корней или родни проживающих в странах НАТО

А то как то не серьёзно ещё))