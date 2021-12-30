Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина. Читать новость
Ждем после нового года большую обиженную статью от любителя городских деревьев Юджина что ёлки в лесу рубить хорошо и правильно А все кто против те нурлыкуны Ведь всем известно что кронировать деревья это варварство А вот ёлки на НГ рубить это благость для природы! Старики так говорят ему патамушта
никто не знал этого сенатора, теперь сенатор Ахылбек Куришбаев стал знаменитым. он защитил казахстанские елки от казахстанцев. сначала подумал что Перуашев это, в его стиле,ан нет. все хотят прославиться. теперь Ахылбек Куришбаев смело может праздновать Новый год рядом с елочкой и говорить- елочка зажгись.
Сенатор просто продавливает закон инспекторам.. Конечно, говоря какие то глупые вещи.. Деревья вырубили на праздник.. А то что каждый квартал делаем жертвоприношения, начиная от баранов и заканчивая лошадьми, убивая их в неимоверном количестве, его не смущает..
Согласен, что не в наших традициях: - 1) патамушта, патамушта в нашей степи не было не то что елок, но и чахлого деревца и 2) исстари не было самого празднования Нового Года.
Цитата:
alex_60: сначала подумал что Перуашев это, в его стиле,ан нет. все хотят прославиться.
Ну. а если серьёзно, наверное дело не в вырубленных елках, а скорее всего в тех проблемах лесничества которые он озвучил: и зарплата, и техника и штат. Этакий завуалированный запрос на решение этих вопросов. Депутаты Мажилиса, просто так Премьеру вопросы не задают: они же узаконенное лобби определённых финансово-промышленных групп.
ACROS: патамушта, патамушта в нашей степи не было не то что елок, но и чахлого деревца
А наурзумский заповедник вкурсе? А красный кордон вкурсе? А алматинские леса вкурсе? А леса в горах вокруг Тараза? А леса в восточказахстанской,Павлодарской,Петропавловской вплоть до Омска вкурсе? А или нет Это все целиники приехали и нам тут все посадили Забыл))
yudjin: А возвести в ранг священного животного лошадь, поместив тулпаров на герб страны и так по потребительски относится... в моей голове не уложится никогда.
Священный символ Франции и французов это петух Но никто вроде от потребительства в отношении курятины не отказывается среди хранцузов Укладывается у тебя такое в голове? Символ Белорусии зубр И их осталось мало потомучто до этого белоуссы их массово истребляли Символ России медведь и депутаты ЕДра активно охотятся с вертолетов на это священное российское животное Кароче тебе в голову теперь очень много укладывать придется Места хватит)
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