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≡ Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43181
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:29
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Одно из нововведений предусматривает размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости - на русском и (или) других языках.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8025
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 11:21
#30
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Цитата:
юля елиссева:
будет Столовая на казахском - Ашана

Аш ана... что в переводе Голодная мать.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11666
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 11:24
#31
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Цитата:
alex_60:
стремно как то ,инотуристам такое читать. постоянно спрашивают наверное, почему им хана,что случилось.

Инотуристы которые читают про ХАНа и им стрёмно? Россияне что-ли? Россиянам все последнее время стрёмно,то что живут на орале ниче главное а тут хану испужаличь бедненькие
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1117
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 11:25
#32
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Цитата:
Victor Yang:
ш

зачем в тургайском ауле делать вывески и надписи на ру языке,
---
Ты бывал в Тургае?И что, там абсолютно ВСЕ вывески на казахском?!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11666
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 11:26
#33
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Цитата:
yudjin:
Аш ана... что в переводе Голодная мать.

Удивительно
Юджин путем тыка начал изучать языки
Так завтра заговорит заговорит на государственном!
Так зачем тут русский язык уже а Алекс?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11666
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 11:44
#34
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ты бывал в Тургае?И что, там абсолютно ВСЕ вывески на казахском?!

Человек из Самары интересуется у человека из Челябинска какие вывески в Тургае?
Осталось Канаду подключить
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14694
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 13:30
#35
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Цитата:
abaika95:
На самом деле, русские коммерсы первыми будут убирать вывески на русском языке дабы сэкономить)))

И сколько там той экономии? А потери будут большими. Особенно в русскоговорящих регионах, где и самим предпринимателям проще с русским языком работать.
Цитата:
abaika95:
предприниматели нацпаты и того подавно

Ну если их будет устраивать поток только казахскоязычных клиентов - пожалуйста. Только это вряд ли. Тот же Куат Ахметов свои услуги по окнам на русском языке в Кустанае предлагал, потому что иначе бизнес накроется медным тазом.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ты бывал в Тургае?И что, там абсолютно ВСЕ вывески на казахском?!

Ну, во-первых,про село Тургай я не писал - это райцентр и там немного всё по-другому. Я писал про отдаленные аулы бывшей Тургайской области,типа Амангельды. Во-вторых, я писал не про существующую ситуацию с вывесками, которая по закону требовала наличия русского языка на вывесках,а про необходимость переводить эти вывески на русский язык.

[Исправлено: Victor Yang, 30.12.2021 - 13:32]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11666
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 13:58
#36
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Цитата:
Victor Yang:
И сколько там той экономии?

Ну вывеска не дёшево стоить
А если ещё и дизайнерская то в копеечку влетит
Цитата:
Victor Yang:
А потери будут большими. Особенно в русскоговорящих регионах

Какие потери?
Русскоязычные демонстративно не будут ходить в магазин если на нем вывеска на казахском?))
Ну принципиальные быстро переобуются
Сколько уже раз так было)
Цитата:
Victor Yang:
Ну если их будет устраивать поток только казахскоязычных клиентов - пожалуйста. Только это вряд ли

Ещё раз, что русскоязычные демонстративно по твоему не ходят в магазины где нет вывески на русском?)
В Челябинске ты не ездишь на маршрутках и в овощные магазины не ходишь потомучто там таджики еле еле на русском разговаривают а иногда и совсем нет?))Цитата:
Victor Yang:
Тот же Куат Ахметов свои услуги по окнам на русском языке в Кустанае предлагал, потому что иначе бизнес накроется медным тазом.

А Куат выступал против русского языка?
Он вроде как за равное использование казахского ратовал или нет?
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
130
Re: Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 14:36
#37
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Правильно тут замечено было, жизнь расставит всё по местам! При такой конкуренции никто не станет исключать вывески и меню на русском языке. Даже на 10 языках сделают, лишь бы клиента получить. Те кто будет следовать букве закона придётся готовиться к уменьшению доходов. Увы
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10769
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 15:02
#38
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Цитата:
Поедатель: Правильно тут замечено было, жизнь расставит всё по местам!
Расставит через 100 лет)) когда нам будет уже пофиг.
Цитата:
Поедатель: Даже на 10 языках сделают, лишь бы клиента получить.
Спуститесь с небес. Разговорный да, будет долго ещё у нас. А вывески будут только на одном языке. И вы и я все к этому привыкните.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11666
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 15:22
#39
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Цитата:
Поедатель:
Даже на 10 языках сделают, лишь бы клиента получить. Те кто будет следовать букве закона придётся готовиться к уменьшению доходов. Увы

Так вот что интересно
Что-то не делают на 10 языках
Ни на корейском,ни на английском,ни на уйгурском,ни на узбекском,ни на мове чтобы заполучить потенциальных клиентов в РК
Потомучто дорого
И на русском то не делали бы,но закон требовал
Щас нет,потому колличество русских вывесок резко сократиться
Потомучто предприниматель от слова предпринимать вот он и будет предпринимать решения которые будут идти ему на выгоду
Убрать русский язык? Это выгодно
А те кому надо и так найдут его дукен и купят его продукцию)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2519
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 16:50
#40
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Цитата:
Vit:
Спуститесь с небес. Разговорный да, будет долго ещё у нас. А вывески будут только на одном языке. И вы и я все к этому привыкните.


Виталий думаю, что вывески ещё долго будут на двух языках, как и ценники.

При этом, русскоговорящие не зависимо от национальной принадлежности уезжают и этот процесс далее продолжиться. Подавляющее большинство русскоговорящих не хотят и не будут изучать государственный язык. Victor Yang в своё время говорил, что зачем детям изучать казахский язык и думает о их будущем и подумывает о переезде, в конечном результате переехал в Челябинск. Многие пожилые русскоговорящие сами здесь проживают, а дети и внуки в разных странах, в основном в России.

Ниже по ссылке посмотри девушка из Рудного переехала в Сибирь, главная причина языковой барьер в будущем для ребёнка, как я понял. Она переехала ранее в Рудный из Узбекистана и говорит, что оралманы (кандасы) которые также переехали из Узбекистана в Рудный уже выучили русский язык разговорный, не в идеале конечно. Кстати девушка не замужем, говорит мужа нет и не нужен. Такие по моему тебе нравятся, коня может на скаку остановить и в горящую избу войдет и.т.д. В общем, на мой взгляд трезво мыслящая.

Подробнее здесь:
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