Отправлено: - 13:58

Victor Yang:

И сколько там той экономии?

Victor Yang:

А потери будут большими. Особенно в русскоговорящих регионах

Victor Yang:

Ну если их будет устраивать поток только казахскоязычных клиентов - пожалуйста. Только это вряд ли

Victor Yang:

Тот же Куат Ахметов свои услуги по окнам на русском языке в Кустанае предлагал, потому что иначе бизнес накроется медным тазом.

Цитата:Ну вывеска не дёшево стоитьА если ещё и дизайнерская то в копеечку влетитЦитата:Какие потери?Русскоязычные демонстративно не будут ходить в магазин если на нем вывеска на казахском?))Ну принципиальные быстро переобуютсяСколько уже раз так было)Цитата:Ещё раз, что русскоязычные демонстративно по твоему не ходят в магазины где нет вывески на русском?)В Челябинске ты не ездишь на маршрутках и в овощные магазины не ходишь потомучто там таджики еле еле на русском разговаривают а иногда и совсем нет?))Цитата:А Куат выступал против русского языка?Он вроде как за равное использование казахского ратовал или нет?