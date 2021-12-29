Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:29
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abaika95: На самом деле, русские коммерсы первыми будут убирать вывески на русском языке дабы сэкономить)))
И сколько там той экономии? А потери будут большими. Особенно в русскоговорящих регионах, где и самим предпринимателям проще с русским языком работать. Цитата:
abaika95: предприниматели нацпаты и того подавно
Ну если их будет устраивать поток только казахскоязычных клиентов - пожалуйста. Только это вряд ли. Тот же Куат Ахметов свои услуги по окнам на русском языке в Кустанае предлагал, потому что иначе бизнес накроется медным тазом. Цитата:
Уже не ваш земляк: Ты бывал в Тургае?И что, там абсолютно ВСЕ вывески на казахском?!
Ну, во-первых,про село Тургай я не писал - это райцентр и там немного всё по-другому. Я писал про отдаленные аулы бывшей Тургайской области,типа Амангельды. Во-вторых, я писал не про существующую ситуацию с вывесками, которая по закону требовала наличия русского языка на вывесках,а про необходимость переводить эти вывески на русский язык.
Ну вывеска не дёшево стоить А если ещё и дизайнерская то в копеечку влетит Цитата:
Victor Yang: А потери будут большими. Особенно в русскоговорящих регионах
Какие потери? Русскоязычные демонстративно не будут ходить в магазин если на нем вывеска на казахском?)) Ну принципиальные быстро переобуются Сколько уже раз так было) Цитата:
Victor Yang: Ну если их будет устраивать поток только казахскоязычных клиентов - пожалуйста. Только это вряд ли
Ещё раз, что русскоязычные демонстративно по твоему не ходят в магазины где нет вывески на русском?) В Челябинске ты не ездишь на маршрутках и в овощные магазины не ходишь потомучто там таджики еле еле на русском разговаривают а иногда и совсем нет?))Цитата:
Victor Yang: Тот же Куат Ахметов свои услуги по окнам на русском языке в Кустанае предлагал, потому что иначе бизнес накроется медным тазом.
А Куат выступал против русского языка? Он вроде как за равное использование казахского ратовал или нет?
Правильно тут замечено было, жизнь расставит всё по местам! При такой конкуренции никто не станет исключать вывески и меню на русском языке. Даже на 10 языках сделают, лишь бы клиента получить. Те кто будет следовать букве закона придётся готовиться к уменьшению доходов. Увы
Поедатель: Даже на 10 языках сделают, лишь бы клиента получить. Те кто будет следовать букве закона придётся готовиться к уменьшению доходов. Увы
Так вот что интересно Что-то не делают на 10 языках Ни на корейском,ни на английском,ни на уйгурском,ни на узбекском,ни на мове чтобы заполучить потенциальных клиентов в РК Потомучто дорого И на русском то не делали бы,но закон требовал Щас нет,потому колличество русских вывесок резко сократиться Потомучто предприниматель от слова предпринимать вот он и будет предпринимать решения которые будут идти ему на выгоду Убрать русский язык? Это выгодно А те кому надо и так найдут его дукен и купят его продукцию)
Vit: Спуститесь с небес. Разговорный да, будет долго ещё у нас. А вывески будут только на одном языке. И вы и я все к этому привыкните.
Виталий думаю, что вывески ещё долго будут на двух языках, как и ценники.
При этом, русскоговорящие не зависимо от национальной принадлежности уезжают и этот процесс далее продолжиться. Подавляющее большинство русскоговорящих не хотят и не будут изучать государственный язык. Victor Yang в своё время говорил, что зачем детям изучать казахский язык и думает о их будущем и подумывает о переезде, в конечном результате переехал в Челябинск. Многие пожилые русскоговорящие сами здесь проживают, а дети и внуки в разных странах, в основном в России.
Ниже по ссылке посмотри девушка из Рудного переехала в Сибирь, главная причина языковой барьер в будущем для ребёнка, как я понял. Она переехала ранее в Рудный из Узбекистана и говорит, что оралманы (кандасы) которые также переехали из Узбекистана в Рудный уже выучили русский язык разговорный, не в идеале конечно. Кстати девушка не замужем, говорит мужа нет и не нужен. Такие по моему тебе нравятся, коня может на скаку остановить и в горящую избу войдет и.т.д. В общем, на мой взгляд трезво мыслящая.
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