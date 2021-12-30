Отправлено: - 14:06

alex_60:

сначала подумал что Перуашев это, в его стиле,ан нет. все хотят прославиться.

Согласен, что не в наших традициях: - 1) патамушта, патамушта в нашей степи не было не то что елок, но и чахлого деревца и 2) исстари не было самого празднования Нового Года.Цитата:Ну. а если серьёзно, наверное дело не в вырубленных елках, а скорее всего в тех проблемах лесничества которые он озвучил: и зарплата, и техника и штат. Этакий завуалированный запрос на решение этих вопросов. Депутаты Мажилиса, просто так Премьеру вопросы не задают: они же узаконенное лобби определённых финансово-промышленных групп.