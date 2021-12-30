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≡ Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43181
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
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"Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
602
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:12
#1
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Цитата:
Сенатор Ахылбек Куришбаев назвал вандализмом вырубку елей для празднования Нового года.

Источник:


Красавчик! Обложить налогами варваров которые уничтожают ели ради своих языческих праздников и амбиции!
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14694
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:37
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
ради своих языческих праздников

С каких это пор христианство - языческая религия? Ты бы лучше не использовала слова, значение которых не знаешь.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11666
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:46
#3
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Цитата:
Victor Yang:
С каких это пор христианство - языческая религия

С каких пор немецкая ёлка которую ставили древние германцы на свои языческие праздники стала символом христианства?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11666
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:52
#4
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Ждем после нового года большую обиженную статью от любителя городских деревьев Юджина что ёлки в лесу рубить хорошо и правильно
А все кто против те нурлыкуны
Ведь всем известно что кронировать деревья это варварство
А вот ёлки на НГ рубить это благость для природы!
Старики так говорят ему патамушта
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15001
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:53
#5
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никто не знал этого сенатора,
теперь сенатор Ахылбек Куришбаев стал знаменитым.
он защитил казахстанские елки от казахстанцев.
сначала подумал что Перуашев это, в его стиле,ан нет.
все хотят прославиться.
теперь Ахылбек Куришбаев смело может праздновать Новый год
рядом с елочкой и говорить- елочка зажгись.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15001
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 13:55
#6
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баранов надо запретить резать на наурыз,
правда это не Новый год,но все таки.
но почему то сенатор Ахылбек Куришбаев не хочет
защитить казахстанских баранов от казахстанцев
и вандалов боярышников.

[Исправлено: alex_60, 30.12.2021 - 13:58]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11666
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 14:00
#7
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Цитата:
alex_60:
Ахылбек Куришбаев не хочет защитить казахстанских баранов

Он вроде как раз и защищает сейчас
Пишет же
Цитата:
Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли

Кто у нас тут последнее время За экологию,за озеленение топит?
Цитата:
alex_60:
резать на наурыз, правда это не Новый го

Подумай прежде чем писать
Не торопись
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7434
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 14:01
#8
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Сенатор просто продавливает закон инспекторам..
Конечно, говоря какие то глупые вещи..
Деревья вырубили на праздник..
А то что каждый квартал делаем жертвоприношения, начиная от баранов и заканчивая лошадьми, убивая их в неимоверном количестве, его не смущает..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2310
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 14:06
#9
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Согласен, что не в наших традициях: - 1) патамушта, патамушта в нашей степи не было не то что елок, но и чахлого деревца и 2) исстари не было самого празднования Нового Года.

Цитата:
alex_60:
сначала подумал что Перуашев это, в его стиле,ан нет. все хотят прославиться.


Ну. а если серьёзно, наверное дело не в вырубленных елках, а скорее всего в тех проблемах лесничества которые он озвучил: и зарплата, и техника и штат. Этакий завуалированный запрос на решение этих вопросов. Депутаты Мажилиса, просто так Премьеру вопросы не задают: они же узаконенное лобби определённых финансово-промышленных групп.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11666
Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 14:11
#10
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Цитата:
ACROS:
патамушта, патамушта в нашей степи не было не то что елок, но и чахлого деревца

А наурзумский заповедник вкурсе? А красный кордон вкурсе? А алматинские леса вкурсе? А леса в горах вокруг Тараза? А леса в восточказахстанской,Павлодарской,Петропавловской вплоть до Омска вкурсе? А или нет
Это все целиники приехали и нам тут все посадили
Забыл))
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
929
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 14:19
#11
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да конечно, эти деревья выращены как та же корова или баран, чтобы в определенный момент подрезать.
Но если этот закон коснется и простую вырубку деревьев в городе - очень хороший закон!

До сих пор не пойму зачем срубили сосны на углу гоголя-алтынсарина (возможно чтобы ремонт здания не закрывали многолетние деревья) , оставив при этом метровые пни из этих сосент (
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8025
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 14:33
#12
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Цитата:
Сенатор Ахылбек Куришбаев назвал вандализмом вырубку елей для празднования Нового года.

популизм и скудоумие на лицо
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8025
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 14:38
#13
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А возвести в ранг священного животного лошадь, поместив тулпаров на герб страны и так по потребительски относится... в моей голове не уложится никогда.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11666
Re: Депутат назвал вандализмом вырубку елей для Нового года
Отправлено: 30.12.21 - 15:18
#14
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Цитата:
yudjin:
А возвести в ранг священного животного лошадь, поместив тулпаров на герб страны и так по потребительски относится... в моей голове не уложится никогда.

Священный символ Франции и французов это петух
Но никто вроде от потребительства в отношении курятины не отказывается среди хранцузов
Укладывается у тебя такое в голове?
Символ Белорусии зубр И их осталось мало потомучто до этого белоуссы их массово истребляли
Символ России медведь и депутаты ЕДра активно охотятся с вертолетов на это священное российское животное
Кароче тебе в голову теперь очень много укладывать придется
Места хватит)
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