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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 394 из 394«1...392393394
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11657
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 09:50
#5896
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В Москве разбежавшись голышом,прыгнув со скалы и упав на мостовую,разбился один известный русский националист
Глав Ред сетевого издания спутник и погром крайне мерзопакостной газетенки
Он как-то в статье хвалился что название такое выбрал потомучто только в русском языке есть слова спутник и погром))
Так что вполне можно описать его последний полет как: взлетевший ввысь спутник погромом упал на землю
А полетать он решил потомучто его спутница запрещала ему пить 5 дней подряд

Русские националисты такие ранимые стали
Зато вот ещё позитивная новость Юрку Хованского отпустили из СИЗО
Радостно
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14995
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 10:20
#5897
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Цитата:
abaika95:
В Москве разбежавшись голышом,прыгнув со скалы и упав на мостовую,разбился один известный русский националист Глав Ред сетевого издания спутник и погром крайне мерзопакостной газетенки Он как-то в статье хвалился что название такое выбрал потомучто только в русском языке есть слова спутник и погром)) Так что вполне можно описать его последний полет как: взлетевший ввысь спутник погромом упал на землю А полетать он решил потомучто его спутница запрещала ему пить 5 дней подряд Русские националисты такие ранимые стали Зато вот ещё позитивная новость Юрку Хованского отпустили из СИЗО Радостно


у абайка95 вот такое новогоднее настроении.
все в помоях ковыряется.
даже жалко его как то.
чисто по человечески

[Исправлено: alex_60, 30.12.2021 - 10:52]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11657
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 10:39
#5898
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Цитата:
alex_60:
у абайка95 вот такое навогоднее настроении. все в помоях ковыряется.

Русские националисты для тебя помои?
Ну ладно))
А так да,все закончил что хотел,год заканчивается
Книг на книжной ярмарке закупил на пол года вперёд
Весело и радостно вот можно и на форум вернутся)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7433
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 10:46
#5899
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Цитата:
abaika95:
Москве разбежавшись голышом,прыгнув со скал

Что то читал что его жена выкинула с окна..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14995
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 11:16
#5900
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Цитата:
abaika95:
Книг на книжной ярмарке закупил на пол года вперёд Весело и радостно вот можно и на форум вернутся)


видишь сколько позитива.
оказывается есть.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1117
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 11:20
#5901
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Интересно,когда уже казахские националисты и шовинисты, животное в том числе с ВЧКушкой, поддержат сей чудный флешмоб?!Когда уже мы перестанем слышать вот это вот всё: "Северный сосед!Колонизаторы!Возвращение к родным истокам!Не забывайте, на чьей земле вы живёте!Названия должны быть только казахские!Кому не нравится - чемодан,вокзал,Россия!"?!

[Исправлено: Уже не ваш земляк, 30.12.2021 - 10:22]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11657
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 11:30
#5902
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Цитата:
111:
Что то читал что его жена выкинула с окна..

Жена выкинула русского националиста из окна
Ещё смешнее
Цитата:
alex_60:
видишь сколько позитива. оказывается есть.

Да урвал редкие книги
К примеру о крахе кайзеровской Германии
И История реваншизма при Наполеоне 3
Удивительно к чему бы это?))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Когда уже мы перестанем слышать вот это вот всё: "Северный сосед!Колонизаторы!Возвращение к родным истокам!Не забывайте, на чьей земле вы живёте!Названия должны быть только казахские!Кому не нравится - чемодан,вокзал,Россия!"?!

Если ты постоянно слышишь это живя в Самаре то мне тебя жалко
Это же как надо умудрился сбежать от казахских националистов и мучаться от того что уже и из Самары гонят?
Лепешкизм*
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11657
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 11:33
#5903
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Германия предлагает ввести ещё один пакет санкций против России если она не выдаст международных террористов Гиркина и остальных

Думаю В будущем году россияне будут жить ещё беднее зато веселее и лучше как говорил один дядька с усами ещё 80 лет назад
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11657
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 11:49
#5904
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Вообще у русских националистов и русского национализма последнее время плохие времена какие-то
Тесака Марцинкевича повесили в лагере
Егорка спутником вылетел в окно
Дядька Крылов теоретик национализма и русский интеллектуал умер тоже подозрительно недавно
Остался из всей плеяды один Холмогоров и сын юриста Жириновский котрый требует напасть на Украину 1 января ровно в 4 утра как делали его кумиры до этого
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14995
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 12:08
#5905
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как то бы конкурс
конкурс
кто бы мог подумать..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14995
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 12:24
#5906
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Цитата:
abaika95:
Вообще у русских националистов и русского национализма последнее время плохие времена


абайка95 так озабочен ,прям слов нет.
так страдает бедненький.
боярышник, выдели из своих запасов для товарища,не жмоться.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11657
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 12:49
#5907
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11657
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 12:51
#5908
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