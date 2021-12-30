Отправлено: - 10:20

abaika95:

В Москве разбежавшись голышом,прыгнув со скалы и упав на мостовую,разбился один известный русский националист Глав Ред сетевого издания спутник и погром крайне мерзопакостной газетенки Он как-то в статье хвалился что название такое выбрал потомучто только в русском языке есть слова спутник и погром)) Так что вполне можно описать его последний полет как: взлетевший ввысь спутник погромом упал на землю А полетать он решил потомучто его спутница запрещала ему пить 5 дней подряд Русские националисты такие ранимые стали Зато вот ещё позитивная новость Юрку Хованского отпустили из СИЗО Радостно

[Исправлено: alex_60, 30.12.2021 - 10:52]

Цитата:у абайка95 вот такое новогоднее настроении.все в помоях ковыряется.даже жалко его как то.чисто по человечески