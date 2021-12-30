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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 09:50
В Москве разбежавшись голышом,прыгнув со скалы и упав на мостовую,разбился один известный русский националист
Глав Ред сетевого издания спутник и погром крайне мерзопакостной газетенки
Он как-то в статье хвалился что название такое выбрал потомучто только в русском языке есть слова спутник и погром))
Так что вполне можно описать его последний полет как: взлетевший ввысь спутник погромом упал на землю
А полетать он решил потомучто его спутница запрещала ему пить 5 дней подряд
Русские националисты такие ранимые стали
Зато вот ещё позитивная новость Юрку Хованского отпустили из СИЗО
Радостно
Глав Ред сетевого издания спутник и погром крайне мерзопакостной газетенки
Он как-то в статье хвалился что название такое выбрал потомучто только в русском языке есть слова спутник и погром))
Так что вполне можно описать его последний полет как: взлетевший ввысь спутник погромом упал на землю
А полетать он решил потомучто его спутница запрещала ему пить 5 дней подряд
Русские националисты такие ранимые стали
Зато вот ещё позитивная новость Юрку Хованского отпустили из СИЗО
Радостно
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 10:20
Цитата:
у абайка95 вот такое новогоднее настроении.
все в помоях ковыряется.
даже жалко его как то.
чисто по человечески
[Исправлено: alex_60, 30.12.2021 - 10:52]
abaika95:
В Москве разбежавшись голышом,прыгнув со скалы и упав на мостовую,разбился один известный русский националист Глав Ред сетевого издания спутник и погром крайне мерзопакостной газетенки Он как-то в статье хвалился что название такое выбрал потомучто только в русском языке есть слова спутник и погром)) Так что вполне можно описать его последний полет как: взлетевший ввысь спутник погромом упал на землю А полетать он решил потомучто его спутница запрещала ему пить 5 дней подряд Русские националисты такие ранимые стали Зато вот ещё позитивная новость Юрку Хованского отпустили из СИЗО Радостно
В Москве разбежавшись голышом,прыгнув со скалы и упав на мостовую,разбился один известный русский националист Глав Ред сетевого издания спутник и погром крайне мерзопакостной газетенки Он как-то в статье хвалился что название такое выбрал потомучто только в русском языке есть слова спутник и погром)) Так что вполне можно описать его последний полет как: взлетевший ввысь спутник погромом упал на землю А полетать он решил потомучто его спутница запрещала ему пить 5 дней подряд Русские националисты такие ранимые стали Зато вот ещё позитивная новость Юрку Хованского отпустили из СИЗО Радостно
у абайка95 вот такое новогоднее настроении.
все в помоях ковыряется.
даже жалко его как то.
чисто по человечески
[Исправлено: alex_60, 30.12.2021 - 10:52]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 10:39
Цитата:
Русские националисты для тебя помои?
Ну ладно))
А так да,все закончил что хотел,год заканчивается
Книг на книжной ярмарке закупил на пол года вперёд
Весело и радостно вот можно и на форум вернутся)
alex_60:
у абайка95 вот такое навогоднее настроении. все в помоях ковыряется.
у абайка95 вот такое навогоднее настроении. все в помоях ковыряется.
Русские националисты для тебя помои?
Ну ладно))
А так да,все закончил что хотел,год заканчивается
Книг на книжной ярмарке закупил на пол года вперёд
Весело и радостно вот можно и на форум вернутся)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7433
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 10:46
Цитата:
Что то читал что его жена выкинула с окна..
abaika95:
Москве разбежавшись голышом,прыгнув со скал
Москве разбежавшись голышом,прыгнув со скал
Что то читал что его жена выкинула с окна..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 11:16
Цитата:
видишь сколько позитива.
оказывается есть.
abaika95:
Книг на книжной ярмарке закупил на пол года вперёд Весело и радостно вот можно и на форум вернутся)
Книг на книжной ярмарке закупил на пол года вперёд Весело и радостно вот можно и на форум вернутся)
видишь сколько позитива.
оказывается есть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1117
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 11:20
Интересно,когда уже казахские националисты и шовинисты, животное в том числе с ВЧКушкой, поддержат сей чудный флешмоб?!Когда уже мы перестанем слышать вот это вот всё: "Северный сосед!Колонизаторы!Возвращение к родным истокам!Не забывайте, на чьей земле вы живёте!Названия должны быть только казахские!Кому не нравится - чемодан,вокзал,Россия!"?!
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 30.12.2021 - 10:22]
[Исправлено: Уже не ваш земляк, 30.12.2021 - 10:22]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 11:30
Цитата:
Жена выкинула русского националиста из окна
Ещё смешнее
Цитата:
Да урвал редкие книги
К примеру о крахе кайзеровской Германии
И История реваншизма при Наполеоне 3
Удивительно к чему бы это?))
Цитата:
Если ты постоянно слышишь это живя в Самаре то мне тебя жалко
Это же как надо умудрился сбежать от казахских националистов и мучаться от того что уже и из Самары гонят?
Лепешкизм*
111:
Что то читал что его жена выкинула с окна..
Что то читал что его жена выкинула с окна..
Жена выкинула русского националиста из окна
Ещё смешнее
Цитата:
alex_60:
видишь сколько позитива. оказывается есть.
видишь сколько позитива. оказывается есть.
Да урвал редкие книги
К примеру о крахе кайзеровской Германии
И История реваншизма при Наполеоне 3
Удивительно к чему бы это?))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Когда уже мы перестанем слышать вот это вот всё: "Северный сосед!Колонизаторы!Возвращение к родным истокам!Не забывайте, на чьей земле вы живёте!Названия должны быть только казахские!Кому не нравится - чемодан,вокзал,Россия!"?!
Когда уже мы перестанем слышать вот это вот всё: "Северный сосед!Колонизаторы!Возвращение к родным истокам!Не забывайте, на чьей земле вы живёте!Названия должны быть только казахские!Кому не нравится - чемодан,вокзал,Россия!"?!
Если ты постоянно слышишь это живя в Самаре то мне тебя жалко
Это же как надо умудрился сбежать от казахских националистов и мучаться от того что уже и из Самары гонят?
Лепешкизм*
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 11:33
Германия предлагает ввести ещё один пакет санкций против России если она не выдаст международных террористов Гиркина и остальных
Думаю В будущем году россияне будут жить ещё беднее зато веселее и лучше как говорил один дядька с усами ещё 80 лет назад
Думаю В будущем году россияне будут жить ещё беднее зато веселее и лучше как говорил один дядька с усами ещё 80 лет назад
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 11:49
Вообще у русских националистов и русского национализма последнее время плохие времена какие-то
Тесака Марцинкевича повесили в лагере
Егорка спутником вылетел в окно
Дядька Крылов теоретик национализма и русский интеллектуал умер тоже подозрительно недавно
Остался из всей плеяды один Холмогоров и сын юриста Жириновский котрый требует напасть на Украину 1 января ровно в 4 утра как делали его кумиры до этого
Тесака Марцинкевича повесили в лагере
Егорка спутником вылетел в окно
Дядька Крылов теоретик национализма и русский интеллектуал умер тоже подозрительно недавно
Остался из всей плеяды один Холмогоров и сын юриста Жириновский котрый требует напасть на Украину 1 января ровно в 4 утра как делали его кумиры до этого
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 12:24
Цитата:
абайка95 так озабочен ,прям слов нет.
так страдает бедненький.
боярышник, выдели из своих запасов для товарища,не жмоться.
abaika95:
Вообще у русских националистов и русского национализма последнее время плохие времена
Вообще у русских националистов и русского национализма последнее время плохие времена
абайка95 так озабочен ,прям слов нет.
так страдает бедненький.
боярышник, выдели из своих запасов для товарища,не жмоться.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 12:49
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.12.21 - 12:51
Комментарий проходит проверку.
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