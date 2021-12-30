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≡ С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать биометрические данные
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43180
С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать биометрические данные
Отправлено: 30.12.21 - 10:05
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В пресс-службе посольства Казахстана в РФ сообщили, что отныне въезжающие в Россию на срок более 90 дней казахстанцы обязаны сделать дактилоскопическую регистрацию, то есть сдать отпечатки пальцев.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14995
Re: С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать...
Отправлено: 30.12.21 - 10:05
#1
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заголовок
///С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев//
статья
///въезжающие в Россию на срок более 90 дней казахстанцы//
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11657
Re: С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать...
Отправлено: 30.12.21 - 10:37
#2
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Да введите уже при въезде в Россию нормальные требования
Типо измерение черепа
Проверка цвета глаз чтобы обязательно были голубые арийские
Проверка родственников на наличие у них еврейских корней или родни проживающих в странах НАТО
А то как то не серьёзно ещё))
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2518
Re: С въезжающих в Россию на 90 дней казахстанцев будут снимать...
Отправлено: 30.12.21 - 11:44
#3
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Всё правильно сделали, преступлении и происшествии приезжие меньше будут совершать, профилактика понимаете ли. Идёт борьба с иноагентами. Фейки запретили в СМИ, критиковать чинуш нельзя, поэтому некоторые наших критикуют.
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