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Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43180
Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 12:33
Про подвиг Олег Пирога, не читал только слепой, особливо порадовало как аким области пиарится возле мальчика, и грамоту вручил, ноутбук вручил, погорельцам ключи от квартиры 3-комнатной, и главный приз АВТОМОБИЛЬ Олегу вручил Архимед Бегежанович.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14995
Re: Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 12:33
эх, автор,
такой большой и такой
как маленький.
такой большой и такой
как маленький.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан
- Регистрация:
- 18.05.12
- Сообщений:
- 518
Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 13:38
Цитата:
Alex_60 Полностью поддерживаю вас!
А Аким Архимед Бегежанович в данном случае молодец!
Все сделал правильно и оперативно!
Олег Пирога - Мужчина!
[Исправлено: Кушмурунец23, 29.12.2021 - 13:54]
alex_60:
эх, автор, такой большой и такой как маленький.
эх, автор, такой большой и такой как маленький.
Alex_60 Полностью поддерживаю вас!
А Аким Архимед Бегежанович в данном случае молодец!
Все сделал правильно и оперативно!
Олег Пирога - Мужчина!
[Исправлено: Кушмурунец23, 29.12.2021 - 13:54]
Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 14:01
Ну теперь уж точно надо выяснить, сколько ещё народу проживает на дачах и в каких условиях. Подарки подарками, но жизни дороже, а мороз давит...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3075
Re: Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 17:25
Цитата:
Власти сделают еще проще. Повыгоняют всех и все. Нет людей на даче, нет проблем. Все в нашем духе.
maxsaf:
Ну теперь уж точно надо выяснить, сколько ещё народу проживает на дачах и в каких условиях
Ну теперь уж точно надо выяснить, сколько ещё народу проживает на дачах и в каких условиях
Власти сделают еще проще. Повыгоняют всех и все. Нет людей на даче, нет проблем. Все в нашем духе.
Re: Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 22:26
Цитата:
Проблем будет еще больше. Не бросит же власть свой народ на произвол судьбы
Сергей_я:
Власти сделают еще проще. Повыгоняют всех и все. Нет людей на даче, нет проблем. Все в нашем духе.
Власти сделают еще проще. Повыгоняют всех и все. Нет людей на даче, нет проблем. Все в нашем духе.
Проблем будет еще больше. Не бросит же власть свой народ на произвол судьбы
Re: Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 30.12.21 - 09:44
Цитата:
Народ просил наградить пирога достойно
Вот и получайте
Раз сам президент прислал медаль то по субординации минимум аким области и должен ее вручать а не какой-то там..
Журналист под ником "Ильяс" для объективности хоть бы изучил вопрос сначала))Цитата:
Ты бы видел в каких условиях некоторые на дачах живут обратно бы из Канады вернулся
Стоит коттедж Кирпичный, трёх этажный на 9 комнат
Официально это дачный домик
Люди проживающие в нем стоят в очереди ещё и на жилье в городе)) при этом требуют провести себе в коттедж интернет и постоянное автобусное сообщение ведь детям долеко в школу ездить а машина....машины какбы тоже нет,она какбы соседская но на деле на ней папа таксует индрайвером по маршруту Костанай-Житикара))
Многодетные потому и многодетные что знают где урвать лишний раз
Юджин вон не знает поэтому и детей у него только двое))
как аким области пиарится возле мальчика, и грамоту вручил, ноутбук вручил, погорельцам ключи от квартиры 3-комнатной, и главный приз АВТОМОБИЛЬ Олегу вручил Архимед Бегежанович.
Народ просил наградить пирога достойно
Вот и получайте
Раз сам президент прислал медаль то по субординации минимум аким области и должен ее вручать а не какой-то там..
Журналист под ником "Ильяс" для объективности хоть бы изучил вопрос сначала))Цитата:
maxsaf:
Ну теперь уж точно надо выяснить, сколько ещё народу проживает на дачах и в каких условиях
Ну теперь уж точно надо выяснить, сколько ещё народу проживает на дачах и в каких условиях
Ты бы видел в каких условиях некоторые на дачах живут обратно бы из Канады вернулся
Стоит коттедж Кирпичный, трёх этажный на 9 комнат
Официально это дачный домик
Люди проживающие в нем стоят в очереди ещё и на жилье в городе)) при этом требуют провести себе в коттедж интернет и постоянное автобусное сообщение ведь детям долеко в школу ездить а машина....машины какбы тоже нет,она какбы соседская но на деле на ней папа таксует индрайвером по маршруту Костанай-Житикара))
Многодетные потому и многодетные что знают где урвать лишний раз
Юджин вон не знает поэтому и детей у него только двое))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2309
Re: Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 30.12.21 - 10:57
Всё, правильно: аким области должен и вручать награду герою.
Можно рассматривать и с другой стороны: - чем выше должность и положение того кто вручает награду, тем почётно, престижно и статусно награждаемому, его родным и близким.
Можно рассматривать и с другой стороны: - чем выше должность и положение того кто вручает награду, тем почётно, престижно и статусно награждаемому, его родным и близким.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 97
Re: Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 30.12.21 - 11:19
Цитата:
Стоит коттедж Кирпичный, трёх этажный на 9 комнатОфициально это дачный домикЛюди проживающие в нем стоят в очереди ещё и на жилье в городе)) при этом требуют провести себе в коттедж интернет и постоянное автобусное сообщение ведь детям долеко в школу ездить а машина....машины какбы тоже нет,она какбы соседская но на деле на ней папа таксует индрайвером по маршруту Костанай-Житикара))
Да это наверно депутат какой то, так живет, которому скоро его таксование официально легализуют.
abaika95:
Стоит коттедж Кирпичный, трёх этажный на 9 комнатОфициально это дачный домикЛюди проживающие в нем стоят в очереди ещё и на жилье в городе)) при этом требуют провести себе в коттедж интернет и постоянное автобусное сообщение ведь детям долеко в школу ездить а машина....машины какбы тоже нет,она какбы соседская но на деле на ней папа таксует индрайвером по маршруту Костанай-Житикара))
Да это наверно депутат какой то, так живет, которому скоро его таксование официально легализуют.
Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 30.12.21 - 11:36
Цитата:
Думаю это родители будущих депутатов как раз))
Ведь всем известно что в депутатское кресло попадают люди которые умеют и могут там где остальные не могут и не умеют)
Я вот не умею на дачном участке коттеджи строить,а многодетные както умудряются И ещё остаются а очереди на бесплатное жилье
Будущие депутаты как не посмотри
Odin_iz_Teh:
Да это наверно депутат какой то, так живет, которому скоро его таксование официально легализуют.
Да это наверно депутат какой то, так живет, которому скоро его таксование официально легализуют.
Думаю это родители будущих депутатов как раз))
Ведь всем известно что в депутатское кресло попадают люди которые умеют и могут там где остальные не могут и не умеют)
Я вот не умею на дачном участке коттеджи строить,а многодетные както умудряются И ещё остаются а очереди на бесплатное жилье
Будущие депутаты как не посмотри
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