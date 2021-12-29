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как аким области пиарится возле мальчика, и грамоту вручил, ноутбук вручил, погорельцам ключи от квартиры 3-комнатной, и главный приз АВТОМОБИЛЬ Олегу вручил Архимед Бегежанович.

maxsaf:

Ну теперь уж точно надо выяснить, сколько ещё народу проживает на дачах и в каких условиях

Цитата:Народ просил наградить пирога достойноВот и получайтеРаз сам президент прислал медаль то по субординации минимум аким области и должен ее вручать а не какой-то там..Журналист под ником "Ильяс" для объективности хоть бы изучил вопрос сначала))Цитата:Ты бы видел в каких условиях некоторые на дачах живут обратно бы из Канады вернулсяСтоит коттедж Кирпичный, трёх этажный на 9 комнатОфициально это дачный домикЛюди проживающие в нем стоят в очереди ещё и на жилье в городе)) при этом требуют провести себе в коттедж интернет и постоянное автобусное сообщение ведь детям долеко в школу ездить а машина....машины какбы тоже нет,она какбы соседская но на деле на ней папа таксует индрайвером по маршруту Костанай-Житикара))Многодетные потому и многодетные что знают где урвать лишний разЮджин вон не знает поэтому и детей у него только двое))