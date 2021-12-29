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≡ Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43180
Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 12:33
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Про подвиг Олег Пирога, не читал только слепой, особливо порадовало как аким области пиарится возле мальчика, и грамоту вручил, ноутбук вручил, погорельцам ключи от квартиры 3-комнатной, и главный приз АВТОМОБИЛЬ Олегу вручил Архимед Бегежанович.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14995
Re: Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 12:33
#1
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эх, автор,
такой большой и такой
как маленький.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
518
Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 13:38
#2
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Цитата:
alex_60:
эх, автор, такой большой и такой как маленький.

Alex_60 Полностью поддерживаю вас!
А Аким Архимед Бегежанович в данном случае молодец!
Все сделал правильно и оперативно!
Олег Пирога - Мужчина!

[Исправлено: Кушмурунец23, 29.12.2021 - 13:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14619
Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 14:01
#3
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Ну теперь уж точно надо выяснить, сколько ещё народу проживает на дачах и в каких условиях. Подарки подарками, но жизни дороже, а мороз давит...
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3075
Re: Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 17:25
#4
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Цитата:
maxsaf:
Ну теперь уж точно надо выяснить, сколько ещё народу проживает на дачах и в каких условиях

Власти сделают еще проще. Повыгоняют всех и все. Нет людей на даче, нет проблем. Все в нашем духе.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14619
Re: Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 29.12.21 - 22:26
#5
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Цитата:
Сергей_я:
Власти сделают еще проще. Повыгоняют всех и все. Нет людей на даче, нет проблем. Все в нашем духе.

Проблем будет еще больше. Не бросит же власть свой народ на произвол судьбы
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11657
Re: Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 30.12.21 - 09:44
#6
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Цитата:
как аким области пиарится возле мальчика, и грамоту вручил, ноутбук вручил, погорельцам ключи от квартиры 3-комнатной, и главный приз АВТОМОБИЛЬ Олегу вручил Архимед Бегежанович.

Народ просил наградить пирога достойно
Вот и получайте
Раз сам президент прислал медаль то по субординации минимум аким области и должен ее вручать а не какой-то там..
Журналист под ником "Ильяс" для объективности хоть бы изучил вопрос сначала))Цитата:
maxsaf:
Ну теперь уж точно надо выяснить, сколько ещё народу проживает на дачах и в каких условиях

Ты бы видел в каких условиях некоторые на дачах живут обратно бы из Канады вернулся
Стоит коттедж Кирпичный, трёх этажный на 9 комнат
Официально это дачный домик
Люди проживающие в нем стоят в очереди ещё и на жилье в городе)) при этом требуют провести себе в коттедж интернет и постоянное автобусное сообщение ведь детям долеко в школу ездить а машина....машины какбы тоже нет,она какбы соседская но на деле на ней папа таксует индрайвером по маршруту Костанай-Житикара))

Многодетные потому и многодетные что знают где урвать лишний раз
Юджин вон не знает поэтому и детей у него только двое))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2309
Re: Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 30.12.21 - 10:57
#7
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Всё, правильно: аким области должен и вручать награду герою.
Можно рассматривать и с другой стороны: - чем выше должность и положение того кто вручает награду, тем почётно, престижно и статусно награждаемому, его родным и близким.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
97
Re: Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 30.12.21 - 11:19
#8
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Цитата:
abaika95:

Стоит коттедж Кирпичный, трёх этажный на 9 комнатОфициально это дачный домикЛюди проживающие в нем стоят в очереди ещё и на жилье в городе)) при этом требуют провести себе в коттедж интернет и постоянное автобусное сообщение ведь детям долеко в школу ездить а машина....машины какбы тоже нет,она какбы соседская но на деле на ней папа таксует индрайвером по маршруту Костанай-Житикара))

Да это наверно депутат какой то, так живет, которому скоро его таксование официально легализуют. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11657
Хочешь Жигули? Такой маленький и на Жигули
Отправлено: 30.12.21 - 11:36
#9
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Да это наверно депутат какой то, так живет, которому скоро его таксование официально легализуют.

Думаю это родители будущих депутатов как раз))

Ведь всем известно что в депутатское кресло попадают люди которые умеют и могут там где остальные не могут и не умеют)
Я вот не умею на дачном участке коттеджи строить,а многодетные както умудряются И ещё остаются а очереди на бесплатное жилье
Будущие депутаты как не посмотри
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