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≡ Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43180
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 29.12.21 - 21:29
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Одно из нововведений предусматривает размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости - на русском и (или) других языках.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8023
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 11:21
#30
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Цитата:
юля елиссева:
будет Столовая на казахском - Ашана

Аш ана... что в переводе Голодная мать.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11657
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 11:24
#31
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Цитата:
alex_60:
стремно как то ,инотуристам такое читать. постоянно спрашивают наверное, почему им хана,что случилось.

Инотуристы которые читают про ХАНа и им стрёмно? Россияне что-ли? Россиянам все последнее время стрёмно,то что живут на орале ниче главное а тут хану испужаличь бедненькие
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1117
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 11:25
#32
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Цитата:
Victor Yang:
ш

зачем в тургайском ауле делать вывески и надписи на ру языке,
---
Ты бывал в Тургае?И что, там абсолютно ВСЕ вывески на казахском?!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11657
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 11:26
#33
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Цитата:
yudjin:
Аш ана... что в переводе Голодная мать.

Удивительно
Юджин путем тыка начал изучать языки
Так завтра заговорит заговорит на государственном!
Так зачем тут русский язык уже а Алекс?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11657
Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон
Отправлено: 30.12.21 - 11:44
#34
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ты бывал в Тургае?И что, там абсолютно ВСЕ вывески на казахском?!

Человек из Самары интересуется у человека из Челябинска какие вывески в Тургае?
Осталось Канаду подключить
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