Отправлено: - 11:44

Уже не ваш земляк:

Ты бывал в Тургае?И что, там абсолютно ВСЕ вывески на казахском?!

Цитата:Человек из Самары интересуется у человека из Челябинска какие вывески в Тургае?Осталось Канаду подключить