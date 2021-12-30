Отправлено: - 02:29

[Исправлено: Серый волк, 29.12.2021 - 23:36]

Проще рассматривать всё это как забавнейший цирк с конями!Ну что вы от этого здравоохранения их акиматского ожидали?Что если вдруг они разваливают всё чего касаются, а тут будет идеально работать?Вот смотрите сколько вокруг вас цирков исключительно для вашего веселья!Цирк с полуживым полуразваленным общественным транспортом.Цирк с названиями улиц.Цирк обгрызанными чиновниками деревьями по всему городу.+ к этому цирк с саженцами, где вам на потеху аким закапывает саженцы прямо с корнями в попиленовых мешках.Цирк с ашиками и кодами.Цирк торчащими трубами по всем дворам города как в фильмах ужасов.Цирк с вывозом мусора.Цирк с многодетными семьями живущими на дачах и при случае награждаемых за то что не сгорели совсем.Отдельный филиал цирка это переименование деревни Затоболовка в город, в котором нет ни одного собственного маршрута автобуса и канализации.И куда не плюнь - сплошной непрерывный цирк.Но самый главный цирк - это отчёт акима!Где всё работает, всё отлично лечится, всё организовано и ещё лучше организовано в этом году! Где всё открывается, строится, в общем прогрессирует сплошным образом с всё более впечатляющими цифрами в цирковых отчётах!Вы должны быть самыми счастливыми людьми, что вокру вас сплошной цирк с такими циркачами широкого профиля и очень общирной программой!Многие туристы за такой экзотикой готовы ехать на край света за самые страшные деньги!!!