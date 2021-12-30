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≡ Мучения по пути на лечение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43176
Мучения по пути на лечение
Отправлено: 30.12.21 - 02:29
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11835
Мучения по пути на лечение
Отправлено: 30.12.21 - 02:29
#1
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Проще рассматривать всё это как забавнейший цирк с конями!
Ну что вы от этого здравоохранения их акиматского ожидали?
Что если вдруг они разваливают всё чего касаются, а тут будет идеально работать?
Вот смотрите сколько вокруг вас цирков исключительно для вашего веселья!
Цирк с полуживым полуразваленным общественным транспортом.
Цирк с названиями улиц.
Цирк обгрызанными чиновниками деревьями по всему городу.
+ к этому цирк с саженцами, где вам на потеху аким закапывает саженцы прямо с корнями в попиленовых мешках.
Цирк с ашиками и кодами.
Цирк торчащими трубами по всем дворам города как в фильмах ужасов.
Цирк с вывозом мусора.
Цирк с многодетными семьями живущими на дачах и при случае награждаемых за то что не сгорели совсем.
Отдельный филиал цирка это переименование деревни Затоболовка в город, в котором нет ни одного собственного маршрута автобуса и канализации.
И куда не плюнь - сплошной непрерывный цирк.

Но самый главный цирк - это отчёт акима!
Где всё работает, всё отлично лечится, всё организовано и ещё лучше организовано в этом году! Где всё открывается, строится, в общем прогрессирует сплошным образом с всё более впечатляющими цифрами в цирковых отчётах!
:lol:
Вы должны быть самыми счастливыми людьми, что вокру вас сплошной цирк с такими циркачами широкого профиля и очень общирной программой!

Многие туристы за такой экзотикой готовы ехать на край света за самые страшные деньги!!! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 29.12.2021 - 23:36]
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